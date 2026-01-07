Можливі додаткові відключення світла поза графіком: Свириденко назвала причину

Графіки можуть не діяти: негода несе в Україну нові аварійні відключення світла / © Міненерговугілля України

Реклама

Від завтра, 8 січня, можливі додаткові перебої з електропостачанням поза графіками через погіршення погодних умов.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

«Очікуємо погіршення погодних умов в Україні відзавтра по всій державі. Циклон зайде в Україну через Чернівецьку та Івано-франківську області близько четвертої ранку», — попередила прем’єрка

Реклама

За прогнозами, падіння температура вночі сягатиме до –20°C, вдень — до –10°C.

За словами Свириденко, через це можливі додаткові перебої з електропостачанням поза графіками через налипання снігу на лінії електропередач та ускладнення руху на дорогах.

«Енергосистема України щодня перебуває під атаками ворога, а енергетики працюють у надскладних умовах, щоб забезпечити людей світлом і теплом. Погіршення погодних умов створює додаткове навантаження на критичну інфраструктуру. Працюємо над тим, щоб мінімізувати наслідки негоди» — запевнила вона.

Прем’єрка закликала українців бути обережними, за можливості обмежити поїздки під час піку негоди та стежити за повідомленнями місцевої влади та профільних служб.

Реклама

Раніше ми публікували графіки відключень світла для Києва та всіх областей на завтра, 8 січня.