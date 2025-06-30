Можливість для тих, хто не склав НМТ: Метінвест Політехніка оголосив про набір на фахову передвищу освіту

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Одна з них – фахова передвища освіта за ступенем фахового молодшого бакалавра, яку пропонує перший в Україні приватний гірничо-металургійний університет «Метінвест Політехніка».

Університет пропонує вступникам шість освітніх програм. Всі вони є максимально адаптованими до потреб бізнесу та охоплюють напрями, критично важливі для індустріального розвитку України — від металургії та прикладної механіки до автоматизації, робототехніки та електричної інженерії. Навчання відбувається у тісному зв’язку з виробництвом: студенти проходять практичну підготовку безпосередньо на підприємствах Групи Метінвест, отримуючи навички, які відповідають запитам сучасної промисловості.

Формат навчання поєднує очне та дистанційне навчання. Передбачена також дуальна форма здобуття освіти — поєднання навчання з роботою на виробництві. Завдяки цьому студенти матимуть можливість не лише отримати знання, а й відразу застосовувати їх на практиці та будувати кар’єру.

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Вартість одного року навчання становить 17 560 грн, є можливість розтермінування. Для студентів передбачено проживання в гуртожитку. Вступ для всіх — без НМТ, за спрощеною процедурою. Після завершення навчання кожен випускник може розраховувати на повне сприяння у працевлаштуванні.

Окремі студенти матимуть можливість навчатися на замовлення підприємств Групи Метінвест: для них після завершення програми передбачено продовження навчання університеті на рівні вищої освіти, а також реальні кар’єрні перспективи в екосистемі Метінвесту.

«Відкриття нового рівня освіти у Метінвест Політехніці – це не просто альтернатива для тих, хто не склав НМТ. Це повноцінний старт професійного життя для молоді, яка готова працювати, вчитися і стати частиною індустріального відродження України. Ми створили програми, які відповідають вимогам виробництва, і забезпечили умови, за яких освіта стає доступною та практичною з першого дня», – каже ректор Метінвест Політехніки Олександр Поважний.

Як відомо, університет заснувала компанія Метінвест Ріната Ахметова у червні 2020 року. Наразі у виші триває четверта вступна кампанія: набір йде на освітні програми для майбутніх бакалаврів, магістрів, а також до аспірантури. Цьогоріч виш спростив процедуру для вступу ветеранів: їм достатньо пройти тільки онлайн-співбесіду. Торік, скориставшись такою можливістю, 26 захисників – учасників проєкту «Серце Азовсталі» та співробітників Метінвесту вже стали студентами гірничо-металургійного вишу.

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