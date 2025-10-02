- Дата публікації
"Можливо, у нас з'явиться щось ще": Зеленський обіцяє "потужні відповіді" на удари РФ
Зеленський інтригує заявою про можливіть отримання далекобійної зброї від США після зустрічі з Трампом.
Президент Володимир Зеленський підтвердив, що обговорював з Дональдом Трампом надання Україні далекобійної зброї, але не уточнив, якої саме.
Про це глава держави сказав під час свого візиту до Копенгагега.
Він наголосив, що Україна завдає ударів лише у відповідь на атаки Росії.
«Раніше ми використовували для ударів по Росії лише нашу далекобійну зброю. Після моєї зустрічі з Трампом, можливо, у нас з’явиться щось ще. Я не знаю. Побачим», — загадково сказав Зеленський.
Також президент повідомив, що Україна кожного дня використовує 100-150 безпілотників для ударів по РФ.
«Приблизно рік тому у нас не було спроможностей відповідати. Тепер ми можемо відповідати і вони відчувають наші потужні відповіді. Вони використовують сьогодні 500-600 безпілотників на день, ми — 100-150», — зазначив він.
Раніше Володимир Зеленський жорстко відповів угорському прем’єрові Орбану на пропозицію «партнерства».
Нагадаємо, Зеленський попередив, що якщо Росія спробує влаштувати блекаут у столиці України, така ж доля спіткає і Москву.