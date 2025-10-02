ТСН у соціальних мережах

"Можливо, у нас з'явиться щось ще": Зеленський обіцяє "потужні відповіді" на удари РФ

Зеленський інтригує заявою про можливіть отримання далекобійної зброї від США після зустрічі з Трампом.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що обговорював з Дональдом Трампом надання Україні далекобійної зброї, але не уточнив, якої саме.

Про це глава держави сказав під час свого візиту до Копенгагега.

Він наголосив, що Україна завдає ударів лише у відповідь на атаки Росії.

«Раніше ми використовували для ударів по Росії лише нашу далекобійну зброю. Після моєї зустрічі з Трампом, можливо, у нас з’явиться щось ще. Я не знаю. Побачим», — загадково сказав Зеленський.

Також президент повідомив, що Україна кожного дня використовує 100-150 безпілотників для ударів по РФ.

«Приблизно рік тому у нас не було спроможностей відповідати. Тепер ми можемо відповідати і вони відчувають наші потужні відповіді. Вони використовують сьогодні 500-600 безпілотників на день, ми — 100-150», — зазначив він.

