Мем з Путіним / © соцмережі

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Під час саміту АТЕС у Китаї лідер КНР Сі Цзіньпін фактично відтіснив російського диктатора Володимира Путіна на другий план. Невпевнена поведінка, припухлість на щоці та місце осторонь центральної групи лідерів миттєво зробили Путіна головним героєм жартів і фотожаб в українських соцмережах

ТСН.ua зібрав усі подробиці та найсмішніші меми українців.

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Як українці відреагували на поведінку Путіна

Під час офіційної церемонії спільного фотографування в Шеньчжені Сі Цзіньпін після рукостискання Путіна та Дональда Трампа особисто вказав очільнику Кремля на його позицію — осторонь від центральної групи лідерів.

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Саме цей епізод, а також розгублений вигляд російського очільника стали головними темами для обговорень у соцмережі Threads.

Найбільшу хвилю жартів викликало те, що Путіна фактично «посунули» на задвірки заходу.

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Цю ідею підхопили й у згенерованих мемах. На одній картинці Трамп і Сі Цзіньпін весело цокаються келихами за великим святковим столом, поки похмурий Путін сидить на самоті за маленьким столиком у кутку або взагалі з дітьми.

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Допис у Threads

Допис у Threads

Схожу атмосферу передає й інший мем, у якому офіційне групове фото перетворили на дитячий день народження.

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Окремо в Мережі висміяли міміку та припухлість на обличчі російського диктатора. У соцмережах порівняли скриншот із трансляції саміту з фотографією павіана зі схожим виразом обличчя та підписали колаж: «Тренд можна закривати. Ліпшей вже не буде».

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Цей образ настільки пасував російському диктатору, що українці вирішили не зупинятися на порівняннях і «вписали» голову павіана замість обличчя Путіна.

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Не залишилися без уваги й квіти на столі під час зустрічі Путіна та Сі Цзіньпіна — між ними поставили композицію з жовтих соняшників і синіх гортензій.

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Не оминули в Мережі й загальних підсумків візиту. Знімок, на якому змучений Путін у навушнику схилився над столом, у соцмережах лаконічно підписали «візит в Китай — ітогі».

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А фото з червоної доріжки, на якій диктатор стоїть із низько опущеною головою, у Мережі висміяли як сцену, де російського очільника нібито насварили його китайські партнери.

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Крім того, у Мережі поширили меми із натяком на Керченський міст. На згенерованій картинці Дональд Трамп витирає сльози заплаканому Путіну, поки Сі Цзіньпін із усмішкою тримає в руках золотистий макет зруйнованої переправи.

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Окрім цього, в Мережі поширили мем, як диктатор схопився за голову перед екраном зі зруйнованим Керченським мостом.

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Не менш дотепно обіграли й сам формат спільного фото. На одній карикатурі Трамп гордо задирає носа, поки заплаканий Путін у підгузку тримається за сукню дружини китайського лідера та притискає до себе зламаний іграшковий міст.

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Це загальне фото, де Трамп і Сі по-хазяйськи стоять у центрі, а Путін скромно тулиться на краю, українці охрестили історією про двох лідерів, які ділитимуть світ, тоді як третій не фотогенічний.

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А кадри з розгубленим обличчям і холодним прийомом диктатора взагалі назвали новим задоволенням. У соцмережах пожартували, що поруч із вогнем та водою тепер можна вічно дивитися, як Путіна принижує весь світ.

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Окремо в Мережі пожартували про вік політиків та нову роль російського диктатора. На колажі «Ялта 2» розгублений Путін у кепці та формі з літерою Z сидить в інвалідному візку між Трампом із тростиною та усміхненим Сі Цзіньпіном.

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А під реальним кадром розмови цих трьох політиків українці риторично дивуються, як світ дійшов до того, що його майбутнє залежить від трьох дідусів.

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На іншій ілюстрації з підписом «Друга леді» ображений Путін у весільній фаті та з букетом квітів ревниво дивиться на Сі Цзіньпіна, який обіймається зі своєю дружиною.

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Путін на саміті АТЕС — останні новини

Нагадаємо, Володимира Путіна фактично відтіснили на другий план під час саміту АТЕС у Китаї. Крім того, він видавався розгубленим, помітно нервував і мав припухлість на щоці.

Після того, як російський диктатор і Дональд Трамп обмінялися рукостисканнями, Сі Цзіньпін особисто вказав президентові РФ на місце для загального знімка.

Також ми писали, що дипломат Валерій Чалий пояснив, чому організатори вдалися до такого рішення та який сигнал цим подали Кремлю.

Окрім цього, в ОП розкрили показову деталь під час зустрічі Сі з Путіним та Трампом.

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