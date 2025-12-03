Можна протестувати все — від пензликів до Dyson: у Дніпрі відкрився магазин EVA BEAUTY

Реклама

Це вже четвертий магазин premium-формату EVA BEAUTY в Україні, однак для Дніпра — перший. Відкриття супроводжувалося яскравою pre-party, на якій побував ТСН.ua.

Преміальний формат і близько 20 тисяч товарів

Новий торговий простір площею 453 м² об’єднав у собі майже 20 000 позицій товарів для краси та догляду.

В асортименті — засоби для обличчя і тіла, професійна косметика для волосся та стайлінгу, декоративна косметика, парфумерія, дерматокосметика, трендові корейські бренди, а також сучасні б’юті-гаджети.

Реклама

Особливу увагу в EVA BEAUTY приділили сервісам індивідуального підбору. У магазині можна:

визначити тип і потреби шкіри та волосся на спеціальному апараті;

підібрати аромат за допомогою парфумерного квізу;

протестувати декоративну косметику фізично або віртуально за допомогою AR-дзеркала VISUAL by EVA;

отримати експрес- макіяж від візажиста ;

протестувати гаджети, зокрема продукцію Dyson.

Директорка бізнес-напряму EVA BEAUTY Василина Петлицька розповіла, що новий формат магазину створений з увагою навіть до найменших деталей. За її словами, покупці можуть не лише побачити, а й фізично відчути якість продуктів — зокрема підібрати пензлики для макіяжу або зубні щітки на дотик, що зазвичай недоступно в інших магазинах.

“Я також щиро впевнена, що кожна жінка перед тим, як купити собі фен або плойку за 25 тисяч гривень хоче бути впевнена, що укладка на них буде триматися саме на її типі волосся. Тому можна прийти і спробувати, а вже потім приймати рішення про покупку”, — зазначила Василина Петлицька.

Для покупців передбачена зона безкоштовного пакування подарунків, а для відвідувачів з дітьми — окремий розважальний куточок.

Реклама

Магазин як артпростір: підтримка українського мистецтва

Відмінною рисою нового магазину у Дніпрі стала унікальна художня концепція. Інтер’єр торгового залу доповнений спеціально створеними ілюстраціями художниці Кріс Цвенгер, а також роботами сучасної української мисткині Наталки Брічук, відомої під творчим псевдонімом NOTUKO.

“У цей буремний час треба надавати підтримку українському мистецтву. Саме тому ми інвестували в покупку картин художниці NOTUKO і робіт Кріс Цвенгер. NOTUKO переосмислює картини з точки зору жіночності та гендерної рівності. Так само, як і Кріс Цвенгер — в неї роботи прошиті жіночністю, що нам дуже імпонує”, — розповіла Василина Петлицька.

Серед представлених картин — The Abduction of Europa, Artemida, Flower та Birds. Центральна тема творчості художниці — жіноча ідентичність, сила та внутрішня опора. Силует жінки, що обіймає себе, став символом любові до себе та незалежності — саме ці сенси перегукуються з філософією EVA BEAUTY.

Підтримка українського мистецтва є послідовною стратегією бренду. Раніше EVA BEAUTY вже виступала партнером вистави “Ребелія” творчого об’єднання МУР та фільму “Малевич” режисерки Дар’ї Онищенко.

Реклама

Краса — як прояв внутрішнього світла

Новий формат EVA BEAUTY у Дніпрі покликаний не лише розширити можливості догляду за собою, а й підкреслити глибшу філософію бренду: краса — це більше, ніж макіяж. Це глибина, культура й внутрішнє світло. У просторі магазину наочно видно, що тут підтримують самовираження, любов до себе та повагу до мистецтва.

“Це відкриття — ще один дуже важливий крок в реалізації нашої місії: пропонувати жінкам не товар, а простір, де можна надихатись і приходити в гармонію з собою. Тут більше новинок, преміальних, люксових товарів. Ми вважаємо, що це буде цікавий простір для жінок Дніпра, де вони зможуть бути дотичні до нових трендів в косметиці. Чекаємо всіх жінок, дівчат у нашому новому магазині”, — розповіла виконавча директорка мережі магазинів EVA та EVA.UA Ольга Шевченко.

Спеціально до відкриття магазину в Дніпрі бренд 13PERFUMES створив лімітований аромат Mad About You в колаборації з EVA BEAUTY та художницею Наталкою Брічук.

Директорка з маркетингу 13PERFUMES Поліна Потапова розповіла, що аромат натхненний картиною Artemida та передає ідею жіночої сили, впевненості й внутрішньої свободи. Парфуми продаватимуться ексклюзивно в новому магазині.

Реклама

Відвідувачі вже можуть особисто познайомитися з простором EVA BEAUTY у центрі Дніпра (просп. Дмитра Яворницького, 55) та відчути поєднання естетики, сервісу й сучасного українського мистецтва в одному місці.