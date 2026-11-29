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Можуть відпустити з армії до дітей: Міноборони розглядає важливі зміни для мобілізованих батьків
У Кабміні відповіли на петицію, в якій йдеться про право на звільнення з військової служби батьків, які виховують дитину з інвалідністю.
Міністерство оборони спільно з Генеральним штабом Збройних сил України аналізує можливі зміни до законодавства, які дозволять звільняти з військової служби чоловіків, що виховують дітей з інвалідністю віком до 18 років.
Про це йдеться у відповіді Кабінету міністрів на електронну петицію, яка зібрала понад 25 тисяч підписів.
Уряд повідомив, що порушене в петиції питання опрацювали з урахуванням положень Конституції України, законів про військовий обов’язок і військову службу та про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, а також позицій Міністерства оборони та Міністерства у справах ветеранів.
Наразі Міноборони спільно з Генеральним штабом ЗСУ проводить комплексний аналіз для напрацювання системного рішення, яке дозволить забезпечити баланс між соціальним захистом військовослужбовців та їхніх родин і потребами оборони держави.
У Кабміні наголосили, що підтримка сімей, у яких виховуються діти з інвалідністю, є одним із пріоритетів уряду. Такі діти потребують постійної уваги, догляду, лікування та реабілітації.
Водночас під час ухвалення рішень щодо проходження військової служби необхідно враховувати потребу в належній укомплектованості Сил оборони.
Що пропонують змінити в законодавстві
Питання також стосується законопроєкту №15057, яким пропонується усунути обмеження щодо звільнення з військової служби військовослужбовців, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років, за умови відсутності інших осіб, зобов’язаних її виховувати.
У відповіді на петицію уряд зазначив, що порушені питання додатково розглянуть під час опрацювання змін до законодавства щодо проходження військової служби та мобілізації.
У чому проблема законодавства
Електронна петиція, подана 12 серпня 2026 року, зібрала понад 25 тисяч підписів, необхідних для її розгляду.
Її авторка порушила питання забезпечення права на звільнення з військової служби чоловіків, які виховують дітей з інвалідністю.
Чинне законодавство передбачає право на відстрочку від мобілізації для батьків дітей з інвалідністю. Однак ситуація є іншою, якщо чоловіка вже призвали до війська: він не має аналогічної можливості звільнитися зі служби та повернутися до родини для догляду за дитиною.
Саме цю законодавчу прогалину пропонує усунути ініціаторка петиції.
Кабінет міністрів підтвердив, що питання перебуває в роботі профільних відомств, однак конкретних термінів ухвалення відповідних законодавчих змін у відповіді не назвав.
Нагадаємо, на Херсонщині чоловіка з інвалідністю з дитинства, якого суд ще 2005 року визнав недієздатним, за рішенням військово-лікарської комісії (ВЛК) визнали придатним до військової служби.