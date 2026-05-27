Мрія, яку не відклала на потім: як «Аптека 9-1-1» допомагає фармацевтам здобути вищу освіту та будувати кар’єру

Ірина народилася у Покрові на Дніпропетровщині. Після школи переїхала до Кривого Рогу та вступила на економічну спеціальність. Проте згодом зрозуміла, що хоче зовсім іншого.

«Моя мама все життя працює в аптеці. Я слухала її історії про людей, яким вона допомагала, радилася з нею як зі спеціалістом і поступово зрозуміла: фармація — це саме те, чим я хочу займатися», — розповідає Ірина.

Вона вступила до медичного коледжу на спеціальність «Фармація» , а після отримання диплома почала працювати за фахом. Згодом долучилася до команди «Аптеки 9-1-1».

«Мені пощастило з колективом. Тут завжди було бажання розвиватися, ставати кращим спеціалістом. Найбільше надихали люди — клієнти, які довіряли мені та поверталися знову», — ділиться асистентка фармацевта.

За словами Ірини, фармація — це насамперед про людяність.

«Одного разу я допомогла літній жінці оформити картку соціальної програми “Ключ до життя”, бо їй було складно впоратися з усіма реєстраціями та онлайн-сервісами. Згодом вона почала приходити до мене щотижня, а потім привела свою подругу. Я називаю їх своїми подружками. Це вже про довіру, підтримку та людське тепло», — зізнається Ірина.

З роками вона відчула, що готова до нового професійного етапу — здобуття вищої освіти. Але життя щоразу змушувало відкладати вступ.

«Спочатку народився син, потім була пандемія COVID-19, а далі — повномасштабна війна. Як і багато українців, я жила за обставинами. Здавалося, що моя мрія зачекає ще трохи», — розповідає асистентка фармацевта.

Все змінилося після повідомлення про корпоративний освітній проєкт «Вища Ліга», який дає співробітникам можливість здобувати вищу освіту за підтримки компанії.

«Я прочитала повідомлення пізно ввечері, коли родина вже спала, і одразу подала заявку. А потім розбудила чоловіка й сказала, що моя мрія починає здійснюватися. Він досі жартує: “Стільки років носила її в серці — і ось нарешті наважилася», — ділиться Ірина.

За її словами, процес вступу до Національного фармацевтичного університету в Харкові виявився простим і зрозумілим.

«Мені детально пояснили кожен крок, допомогли з документами, усе супроводжували та консультували. Це дуже важливо, коли повертаєшся до навчання через багато років», — розповідає Ірина.

Важливою перевагою є фінансова підтримка компанії, яка оплачує навчання своїх співробітників та інвестує в їхній професійний розвиток.

Сьогодні Ірина поєднує навчання, роботу та сімейне життя і переконана: для розвитку ніколи не пізно.

«Коли поруч є підтримка родини, колег і компанії, яка в тебе вірить, з’являється впевненість у собі. А разом із нею — нові цілі та можливості», — розповідає асистентка фармацевта.

Історія Ірини — лише один із прикладів системної роботи «Аптеки 9-1-1» із розвитку фахівців. Наразі близько 700 співробітників мережі навчаються або підвищують кваліфікацію за фінансової підтримки компанії.

Сьогодні «Аптека 9-1-1» співпрацює із 85 університетами та коледжами України, а лише протягом 2025 року практику в аптеках мережі пройшли близько 700 студентів із 32 навчальних закладів у понад 100 містах країни.

Для розвитку співробітників діє комплексна програма «UPTEKA: Академія розвитку 9-1-1», а Навчальний центр компанії вже понад 12 років допомагає новачкам адаптуватися до професії та підвищувати кваліфікацію досвідчених фармацевтів. За цей час навчання тут пройшли понад 12 тисяч спеціалістів.

У компанії переконані: інвестиції в освіту співробітників — це інвестиції в майбутнє всієї фармацевтичної галузі. Історія Ірини доводить: навіть мрії, які роками чекали свого часу, можуть стати реальністю, якщо поруч є ті, хто готовий підтримати.

