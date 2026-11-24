На Київщині прощаються з мамою та донькою, які загинули в Димері

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На Київщині, у Демидові, сьогодні проводжають в останню путь матір та доньку — Катерину і Кіру Бовтуненко. Їхні життя обірвалися у ніч проти неділі, коли росіяни завдали удару по багатоповерхівці в Димері. Загиблі стали двома з 12 жертв тієї ворожої атаки.

Про це повідомляє з місця подій кореспондентка ТСН Аліна Лісова.

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На Київщині прощаються з мамою та донькою, які загинули від атаки на Димер

Катерині Бовтуненко було 33 роки, а її донечці Кірі — 11. За лічені тижні школярка мала відзначати своє 12-річчя. Знайомі родини згадують дівчинку як життєрадісну й відкриту дитину, чиїм найбільшим захопленням було малювання метеликів.

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Попрощатися з ними прийшла велика кількість людей — наразі траурна процесія прямує до цвинтаря пішки.

Дата публікації 12:42, 24.11.26 Кількість переглядів 12 У Демидові прощаються із загиблими від удару РФ по Димеру мамою і донькою

Відомо, що сама сім’я походить із Демидова, а у Димері мешкала в орендованій квартирі.

Сусіди загиблих розповіли, що батько дівчинки наразі мешкає за кордоном. Донька Кіра двічі їздила до тата і дуже хотіла знову його побачити на Новий рік.

Від атаки РФ на Димер загинули 11-річна Кіра та її 33-річна мама Катерина

Нагадаємо, внаслідок російського удару по багатоповерхівці у Димері на Київщині серед 12 загиблих опинилися 33-річна Катерина Бовтуненко та її 11-річна донька Кіра. Дівчинка не дожила кілька тижнів до свого дня народження — 12 грудня їй мало виповнитися 12 років.

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Про загибель рідних в Instagram повідомила їхня двоюрідна сестра Аліна Ситенок. Вона зазначила, що ворожий дрон забрав життя сестри та її маленької доньки. Родичі до останнього сподівалися, що вони виживуть.

Аліна згадала теплі спогади з дитинства, які пов’язували її з Катериною, та назвала обох загиблих світлими душами, у яких попереду мало бути ціле життя. Вона додала, що цю втрату неможливо прийняти й пробачити.

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