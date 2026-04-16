Мріяв стати футболістом: Черкаси прощалися з 8-річним Богданом, якого вбив російський дрон на дитячому майданчику

Історія 8-річного Богдана, чиє життя обірвалося на дитячому майданчику

У Черкасах попрощалися з 8-річним Богданом Сергеєвим, який загинув на дитячому майданчику внаслідок атаки російських дронів ввечері 14 квітня.

Про це передає «Суспільне Черкаси».

Місцева жителька Валентина Гуляницька, яка стала свідком цієї трагедії, розповіла журналістам, що в момент атаки на дитячому майданчику Богдан грав із друзями у мʼяч.

Дитячий майданчик, де сталася трагедія / © "Суспільне Черкаси"

«Ті (діти — ред.) полетіли врозсипну, а він тримав два м’ячики, хотів, щоб вони ніде не ділися. Його підкинуло, не знаю, на два метри вгору його підняло, і він упав. Я викликала швидку. На жаль, нічого не змогли зробити. Дуже посікло його», — розповіла очевидиця.

За словами класної керівниці Тамари Магльованої, діти досі не можуть оговтатися від втрати. Тепер про Богдана в школі нагадують речі та порожня парта.

«Усі були засмучені… Дуже світлим, дуже таким товариським був Богдан. Любив спорт. Ні з ким ніколи не сварився і не бився. Це така світла, дуже приємна дитина», — зазначила вчителька.

Сусідка Світлана Близнюк розповідає, що її син товаришував з Богданом, вони разом грали у футбол.

«Кожного дня Богданчик стукає до нас у квартиру, запрошує гостинно гуляти на вулицю, завжди запитує, чи буде мій син Захар виходити на вулицю гуляти. Він до дзвінка не діставав, вони завжди дуже голосно гримали в квартиру, ми вже знали, що це Богданчик», — зазначає Світлана.

Вона досі не наважилася розповісти синові, що його найкращого друга вже нема серед живих.

«У моєї дитини був шок. Він хотів підійти до вікна. Я його не пускала, тому що за вікном лежав Богдан, я це все розуміла. Він плакав, у нього досі шок. Ми йому скажемо, але трошки згодом», — каже жінка.

Ще одна сусідка пригадала, як він із сім’єю повертався з церкви на Великдень, 12 квітня. «Я бачила його в неділю. І все, більше не бачила. Він яєчко ніс і пасочку маленьку в руках», — розповіла вона.

За її словами, Богданчик мріяв стати футболістом: «Він ходив на футбол, то питаю Богдана, як справи, а він каже, що все добре, буду скоро футболістом».

«Це найважчий похорон, який був за часи повномасштабного вторгнення тут у нас, у місті Черкаси. Ми всі співчуваємо родині», — зазначив міський голова Черкас Анатолій Бондаренко.

Нагадаємо, що сьогодні, 16 квітня, Росія знову завдала масованого удару по Україні, який забрав життя щонайменше 15 людей. Зокрема, в Києві у своїй кімнаті загинув 11-річний Максим.