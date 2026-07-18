«Мріяв залишитися жити в Україні»: історія австралійського військового, який загинув на Донеччині

«Це тепер моя країна також»: історія загиблого за Україну австралійського військового / © Суспільне

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В Івано-Франківську провели в останню путь 26-річного військового з Австралії Самуеля Майкла Педраччіні, який загинув у боях за Україну.

Про це передає «Суспільне Івано-Франківськ».

З Австралії — на український фронт

Ветеран Сил спеціальних операцій ЗСУ Мстислав Тарас розповів, що австралієць Семюель Майкл Педрацціні після початку пандемії COVID-19 вступив до австралійської армії та служив у полку піхоти.

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Згодом він проходив службу у Великій Британії, де навчав українських військових. Проте зрештою Семюель вирішив, що його допомоги Україні недостатньо, тому у 2025 році приїхав на фронт, де став волонтером на стабілізаційних пунктах.

Командир групи іноземців цього підрозділу на позивний Алекс розповідає, що Семюель —приєднався до його полку у травні 2026 року, служив бойовим медиком та мав високий рівень військової підготовки.

«До цього він служив в австралійській армії, був дуже професійним солдатом. Рівень його навичок був просто захмарний. Сем був хорошим кулеметником, хорошим стрільцем, хорошим медиком. Це була людина, яка могла робити абсолютно все. Він до цього працював волонтером на стабпунктах. Семюель дуже любив Україну і хотів тут залишитися. У якийсь момент він зрозумів, що хоче за Україну воювати, хоче відстоювати її свободу та незалежність і потім бути частиною цього суспільства», — говорить Алекс.

Обставини загибелі

За словами командира, Семюель Майкл загинув 13 червня під час бойового завдання на Донеччині, коли бійці проводили «зачистку» села. Один з росіян заховався і вистрілив в австралійця.

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«Так сталося, що один з росіян добре заховався. І коли Сем підійшов, той вистрелив у нього із зброї і почав тікати. Звісно, того росіянина ми вбили, але Сема це вже не поверне. Це просто дуже сильно не пощастило», — каже «Алекс».

© Суспільне

Хотів залишитися жити в Україні

Друзі Сема розповіли, що боєць планував не повертатися до Австралії після війни, а залишитися жити в Україні.

Хтось в нього запитував: «Чи ти повертаєшся в Австралію?». Він казав: «Та ні, це тепер моя країна також, я бачу своє життя в Україні». І це мене завжди дуже дивувало, але і захоплювало водночас», — розповідає його знайома Віталіна.

Семюель був єдиною дитиною в родині. Після переїзду до України він оселився в Івано-Франківську, де, у перервах між виїздами на фронт, жив разом зі своєю партнеркою Емілі.

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«Я абсолютно розгублена і спробую продовжувати, як ти б хотів. Не хвилюйся. Твоя любов до України була заразливою. Твоя любов до Австралії також була дуже важливою. Я продовжуватиму розмовляти з тобою щодня. Будь ласка, продовжуй бути поруч зі мною», — звернулася матір Леоні Елізабет Кук на прощанні сина.

Мати загиблого бійця разом з побратимом / © Суспільне

За словами рідних, боєць хотів, щоб його поховали в Україні. Тому його поховали на Алеї героїв на міському кладовищі поблизу Івано-Франківська.

© Суспільне

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