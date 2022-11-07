Мрія Путіна - втягнути НАТО у війну і здатися в полон: ескперт про останню надію Кремля

Мрія Путіна - втягнути НАТО в цю війну, щоб оголосити війну і тут же сісти за стіл переговорів і, умовно кажучи, здатися в полон. Це допоможе Путіну повернутися на світовий Олімп політики. Сьогодні РФ стоїть на сходинці країн середнього світу, але не тих країн, які вершать долі світу.

Про це в інтерв'ю "УНІАН" повідомив військовий експерт Олег Жданов.

"Сьогодні Путін змушений вести мову про те, що якщо будуть переговори, то з президентом Зеленським. А якщо він втягує у війну НАТО, тоді переговори будуть з Джо Байденом. Що робить Путін тоді? Знову стає світовим лідером, чого не можуть допустити США. Одна з геополітичних цілей цієї війни - повністю вибити Росію зі світового Олімпу", - каже експерт.

За словами Жданова, Путіну потрібен переговорний процес на рівні світових лідерів Байдена, Шольца, Макрона. Але, він цього не доб'ється.

"Інакше б ця війна не затівалася. Якщо Путін цього доб'ється, то США програли війну. Треба чітко розуміти, що війна йде в двох площинах. Ми воюємо за свою свободу, незалежність, територіальну цілісність і майбутнє наших поколінь. США і країни-партнери воюють за новий світопорядок, який не передбачає РФ як країну, що впливає на світові процеси. Тому я завжди впевнено кажу, що захід не може нас кинути", - підсумував він.

Перемовини України з РФ

31 жовтня російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія готова почекати на мирні переговори з Україною та назвав це "доброю волею". На думку російського опозиціонера та публіциста Андрія Піонтковського, Путін відчайдушно хоче переговорів, оскільки зараз ситуація розгортається зовсім не на його користь.

Своєю чергою, на початку жовтня президент України Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО про неможливість ведення переговорів з РФ, поки її президентом є Володимир Путін.

За словами віцепрем'єрки, міністерки з питань реінтеграції Ірини Верещук, говорити про можливість початку переговорів з Росією можна тоді, коли окупанти покинуть незаконно захоплені українські землі.

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