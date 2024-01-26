Мріяли про "прапор РФ у Харкові": агенти Росії пів року корегували ракети та здавали позиції ЗСУ

У спілкуванні з окупантами підозрювані відмовлялися від грошей, бо хотіли бачити окупантів у Харкові.

У Харкові до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна засудили місцеву підприємицю та електромонтера "Харківобленерго". Чоловік і жінка від першого дня війни здавали росіянам позиції ЗСУ, СБУ та корегували ракетні удари по місту.

Про це йдеться у вироку Київського районного суду міста Харкова.

Підозрювані від лютого до серпня 2022 року здавали РФ позиції ЗСУ

За даними суду, приватна підприємиця з Харкова від 24 лютого 2022 року співпрацювала з окупантами. Вона 27 лютого 2022 року почала активно спілкуватися з бойовиком "ЛНР" та запропонувала здавати позиції ЗСУ. Тоді ж вона залучила до роботи на Росію свого знайомого чоловіка, який працював електромонтером у "Харківобленерго".

Підозрюваний у березні 2022 року зібрав інформацію про різні місця дислокації Сил оборони в Харкові та передав їх спільниці, а вона - російським окупантам. У липні та серпні 2022 року агенти Росії продовжили свою активну діяльність та знову передали окупантам позиції ЗСУ.

Зокрема, жінка в серпні 2022 року дізналася, що СБУ проводить стабілізаційні заходи в одній із громад Харківщини, і повідомила про це окупантам. Ті дали жінці завдання дізнатися подробиці, проте наприкінці серпня підозрювану та її спільника затримали.

Що сказали підозрювані

На суді підозрювана повідомила, що її колишній чоловік був бойовиком "ЛНР". З ним вона спілкувалася, оскільки мала спільну доньку. У травні 2022 року його ліквідували. Тоді ж їй нібито почали погрожувати росіяни, що нашкодять родині, якщо вона не погодиться на співпрацю.

Підозрюваний заявив, що він почав співпрацювати з підозрюваною, бо нібито військові на початку березня 2022 року затримували його дружину та матір. Водночас він додав, що не знав, що вона співпрацює з росіянами. Чоловік був переконаний, що "від його дій жодної шкоди нікому не завдано", і просив його суворо не карати.

Докази та вирок суду

Суд вивчив матеріали слідства, в яких є переписка підозрюваних. Зокрема, чоловік окупантів називав "нашими", хотів їм ще більше допомогти, щоб загарбники окупували Харків.

Суд встановив, що підозрювані передавали окупантам місця дислокації ЗСУ, військової техніки та наслідки ракетних ударів. Зокрема, вони звітували росіянам про нібито знищену техніку від США.

Водночас під час спілкування з окупантами підозрювані відмовлялися від фінансової винагороди, а хотіли лише "російський прапор над Харковом".

Переписка підозрюваних із матеріалів справи / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Суд визнав підозрюваних винними за ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 28 КК України та засудив кожного до 15 років позбавлення з конфіскацією всього майна.

Вирок суду

Нагадаємо, в Одеській області до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна засудили чоловіка, який корегував ракетні удари Росії. Він навіть здав окупантам судноремонтний завод в Ізмаїлі, де працював.

Читайте також: