"Мріяв про це усі п'ять місяців": зворушливе відео дзвінка звільненого полоненого до коханої

Звільнений захисник, який 5 місяців провів у полоні, не приховував емоцій.
В рамках Великоднього обміну полоненими Україна повернула ще 130 людей. Серед звільнених героїв — військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки та співробітники Державної спеціальної служби транспорту.
У Мережі з'явилося зворушливе відео розмови звільненого захисника зі своєю коханою. Ролик опублікувала керівниця Центрального представництва Координаційного Штабу з питань поводження з військовополоненими Юлія Приймак.
Звільнений захисник, який 5 місяців провів у полоні, не приховував емоцій у першій за весь цей час розмові з коханою.
"Я вже вдома. Капець, я так радий тебе бачити! Це те, про що я мріяв усі п'ять місяців", – сказав боєць.
Дівчина на іншому кінці зв'язку зі сльозами щастя на очах зазначила, що також дуже рада і всі 5 місяців вірила, що він повернеться живим і неушкодженим.
Після розмови захисник показав лист від дівчини та їхнє спільне щасливе фото.
Нагадаємо, що попередній масштабний обмін полоненими відбувся у понеділок, 10 квітня. Тоді вдалося повернути 100 українців – це військові, моряки, прикордонники, нацгвардійці.
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