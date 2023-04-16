"Мріяв про це усі п'ять місяців": зворушливе відео дзвінка звільненого полоненого до коханої

Звільнений захисник, який 5 місяців провів у полоні, не приховував емоцій.

В рамках Великоднього обміну полоненими Україна повернула ще 130 людей. Серед звільнених героїв — військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки та співробітники Державної спеціальної служби транспорту.

У Мережі з'явилося зворушливе відео розмови звільненого захисника зі своєю коханою. Ролик опублікувала керівниця Центрального представництва Координаційного Штабу з питань поводження з військовополоненими Юлія Приймак.

Звільнений захисник, який 5 місяців провів у полоні, не приховував емоцій у першій за весь цей час розмові з коханою.

"Я вже вдома. Капець, я так радий тебе бачити! Це те, про що я мріяв усі п'ять місяців", – сказав боєць.

Дівчина на іншому кінці зв'язку зі сльозами щастя на очах зазначила, що також дуже рада і всі 5 місяців вірила, що він повернеться живим і неушкодженим.

Після розмови захисник показав лист від дівчини та їхнє спільне щасливе фото.

Нагадаємо, що попередній масштабний обмін полоненими відбувся у понеділок, 10 квітня. Тоді вдалося повернути 100 українців – це військові, моряки, прикордонники, нацгвардійці.

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