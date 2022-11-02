Мріяв про гучне весілля після перемоги: на Донбасі загинув 27-річний військовий з Прикарпаття

27 жовтня у селі Яковлівка Донецької області загинув 27-річний військовий Василь Погорілий з села Яківка Івано-Франківської області.

Як розповіла "Галці" сестра полеглого бійця Христина, на початку війни Василь добровольцем пішов захищати Україну. Воював у складі 10 гірсько-штурмової бригади у найгарячіших напрямках.

На початку літа боєць отримав контузію. Він розповів рідним, що над його головою розірвалися три снаряди: "Повністю присипало землею, а я ще 7 км в амуніції і зі зброєю пробіг".

Опісля операція на ногу та медкомісії Василь повернувся на фронт.

Український захисник Василь Погорілий, фото / "Галка"

За словами сестри Василя, він мріяв після перемоги одружитися та зіграти гучне весілля. Але його життя обірвалося на Донеччині. Вдома на нього чекали батьки, дві сестри та наречена.

"Після перемоги вони планували одружитися. Казав: "Зараз веселитися не можна, а я хочу, щоб в мене весілля було веселе, щоб було багато музики. Цього не сталося, лише біль, пам’ять і вдячність. За наші спокійні ночі і ранки хтось віддає своє життя, тому мусимо пам’ятати про кожного свого Героя. Маємо бути вдячними, молитися і обов’язково допомагати тим, хто воює", – поділилася сестра.

Тіло захисника привезли у рідне село Яківку, де його поховають.

Полеглі воїни із Прикарпаття

На Бахмутському напрямку в Донецькій області загинув 45-річний військовий із села Рожнів Івано-Франківської області Віктор Жежеров. Боєць також служив у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді.

Також на Бахмутському напрямку в бою загинув 51-річний захисник України, мешканець села Ганнусівка Єзупільської громади Івано-Франківської області Олександр Костюк.

26-річний боєць із села Ангелівка Івано-Франківської області Іван Шершінь загинув на одному з напрямків ведення бойових дій. Воїн захищав Україну ще під час АТО.

У неділю, 30 жовтня, біля села Невське Сватівського району Луганської області в бою загинув 43-річний командир десантно-штурмового відділення із Калуша, що на Івано-Франківщині, Петро Урсулович.

У понеділок, 1 жовтня, у місті Тлумач Івано-Франківської області попрощалися із полеглим воїном Василем Погорілим із селища Обертин. Люди прощалися із захисником на колінах та з прапорами України в руках.

Зазначимо, за минулу добу українські захисники знищили 800 окупантів, загалом же від початку повномасштабного наступу ліквідовано близько 73270 російських загарбників.

Читайте також: