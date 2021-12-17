Мріяв жити у Франції: українець пішки перетнув кордон із Польщею і блукав засніженими горами та лісами

Мріяв жити у Франції: українець пішки перетнув кордон із Польщею і блукав засніженими горами та лісами

Українця затримали правоохоронці.

У Польщі затримали 33-річного українця, який пішки перетнув державний кордон з Україною і на автівці діставався до Франції.

Про це повідомляє видання InPoland.

Співробітники прикордонної служби з Устшиків-Гурних та Сянок у Польщі зупинили автомобіль Opel з українськими реєстраційними номерами для огляду. В салоні перебували двоє громадян: жінка - громадянка України та чоловік, який назвав себе громадянином Литви.

Він надав посвідчення особи та водійські права Литви, але правоохоронці встановили, що ці документи фальшиві. Виявилося, що чоловік – громадянин України із забороною на в’їзд до Шенгенської зони, а щоб потрапити до Польщі, він пішки перетнув кордон у Бещадах.

"Багато годин у важких зимових умовах він пробирався гірською та лісовою місцевістю. На попередньо узгодженому місці на нього чекав кур’єр на транспортному засобі, який мав забезпечити подальше транспортування на захід Європи. Під час допиту він зізнався, що хотів потрапити до Франції і там оселитися", – розповіла речниця Бещадського прикордонного відділу майор Ельжбета Пікор.

Українця затримали і звинуватили у підробці документів та незаконному перетині кордону. Він визнав свою провину і добровільно погодився до умовного покарання та штрафу. Його передали назад до України.

Спільницю звинуватили у пособництві незаконному перетинові кордону. Остаточне рішення у її справі ухвалить суд.

Нагадаємо, що 28-річного львів'янина, який намагався переправити понад 1 кг наркотиків в трусах через польський кордон, ув'язнили.

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