Мріє про повернення на фронт: "герой СВО" розповів про поранення і втрату руки в Україні (відео)

Зазомбованого путініста не зупинило навіть те, що він вже залишився калікою.

Росіянин, який раніше воював у складі ПВК "Вагнер", а потім підписав контракт на 5 років з МО РФ, поділився планами на майбутнє після "подорожі" до України. Так, у нього: осколкові поранення, переломи, видалена легеня й в перспективі ампутована рука. При цьому "герой СВО" мріє про повернення на фронт.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

"Рука йде на той світ, будуть ампутувати. Все нормально, відновимося, повернемося назад", – каже окупант.

"Герой СВО", який дістав поранення і втратив руку в Україні, мріє про повернення на фронт

Раніше російський військовий, який потрапив до полону в Роботиному, розповів про ставлення кадировців та інших до російських бійців у 70-му мотострілецькому полку ЗС РФ.

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