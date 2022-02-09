"Мріє стати балериною": у Львові прооперували 7-річну дівчинку з 4 вадами серця

Ваду серця у дівчинки діагностували ще коли вона була в утроб матері.

У Львові лікарі Першого медичного об'єднання зробили надскладну операцію 7-річній дівчинці з важкими вадами серця.

Про це повідомляють на сторінці медоб'єднання.

7-річна Аня з Прикарпаття понад усе мріє стати балериною, втім танцювати дівчинка не могла через ваду серця, яка загрожувала її життю. Усі сім років дитина жила з хворим серцем і постійно приймала ліки, вона швидко втомлювалася, а у свій вік важила усього 17 кг.

У дівчинки діагностували хворобу "Тетрада Фалло", через яку проявилися одразу чотири вади: звуження клапану легеневої артері, зміщення аорти, збільшення правого шлуночка, а між ним і лівим шлуночком – отвір, через яку змішується кров.

"Половина із діточок, народженими із Тетрада Фалло, не доживають і до 5 років. Усе тому, що вада інколи запізно себе проявляє. Ваду у Ані виявили під час УЗД, коли вона була ще у лоні матері. Після народження до серцевої хвороби додалися ще патологія нирок, сечового міхура та кишкова непрохідність. Останню усунули завдяки операції на другий день життя маляти. Полагодити серце тоді завадили проблеми із нирками: у Ані діагностували інфекцію", - розповіли в медоб'єднанні.

Фото: Перше територіальне медичне об'єднання міста Львова

Коли батьки дівчинки дізналися про приїзд до Львова благодійної місії Novic Cardiac Alliance, вони одразу звернулися по допомогу. Американські кардіохірурги зсільно з львівськими колегами з кардіохірургами Дитячої лікарні Першого медоб’єднання Львова розробили для Ані програму лікування. Два тижн їй стабілізували функцію нирок, а потім зробили операцію на серці.

Втручання пройшло успішно. Ваду серця вдалося повністю усунути. Зараз дівчинку готують до виписування.

Нагадаємо, що а останні три місяці у Волинському обласному пренатальному центрі успішно було прооперовано два ідентичні випадки евакуації магнітних кульок з сечового міхура хлопчиків віком 10-15 років. В обох випадках було виконано операції з подальшим вилученням 62 та 24 магнітних кульок.

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