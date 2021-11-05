Мріє стати поліцейським і мати люблячу родину: 15-річний Богдан шукає батьків

Хлопець уже раз жив у прийомній родині, проте добровільно повернувся до інтернату.

15-річний Богдан, якого виховують у Бердянській школі-інтернаті Запорізької області, шукає люблячу родину.

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Про це у Facebook написала національна директорка з розвитку програм "СОС Дитячі містечка. Україна", керівниця правління "Української мережі за права дитини" Дар'я Касьянова.

Богдану вже 15 років, він більше трьох років проживає в інтернаті, проте мріє знайти люблячих батьків.

"Мені 15 років, намагаюсь вчити закони, бо у майбутньому хочу стати поліцейським. А ще хотів би займатись футболом, баскетболом, айкідо, грати на гітарі та фотографувати. Мешкаю в інтернаті більше трьох років. Три роки я жив у прийомній родині, проте повернувся назад в інтернат, бо мені не приділяли уваги", - розповів про себе Богдан.

Дар'я Касьянова наголосила, що Богдан розуміє, що у 15 років йому буде складно знайти родину, але в інтернаті підлітку також не просто. За даними активістки, у хлопця була бабуся, яка обіцяла його всиновити, проте так цього і не зробила. Богдан хотів би мешкати у люблячих батьків в Запоріжжі.

"У бідь-якому віці дитині потрібна родина. В моїй практиці були дивовижні випадки, коли підлітки знаходили батьків", - наголосила Дар'я Касьянова.

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