Мрії Путіна про «нову Ялту» розбилися об Малу Токмачку: гостра заява Сибіги

Сибіга про плани Путіна / © Getty Images

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Очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на ініціативи російського диктатора Володимира Путіна щодо перегляду європейської архітектури безпеки.

Свій допис Сибіга опублікував у X 15 листопада.

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Сибіга висміяв прагнення Путіна до переділу Європи за сценарієм «Ялти-1945»

За словами Сибіги, висувати геополітичні пропозиції рівня Ялтинської конференції може лише сторона, яка здобула перемогу у світовій війні, натомість російські війська за чотири роки та вісім місяців повномасштабного вторгнення так і не змогли повністю окупувати навіть село Мала Токмачка на Запоріжжі.

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Дипломат також звернув увагу на втрати армії РФ, які перевищили 1,6 мільйона вбитими та пораненими, зокрема 54 400 військових лише за жовтень, тоді як Сили оборони України звільнили більше територій, ніж змогли захопити росіяни.

Очільник МЗС наголосив, що єдиним реалістичним предметом переговорів для Москви на поточному етапі є справедливе припинення вогню вздовж лінії зіткнення, а не розподіл сфер впливу.

Натомість для гарантування безпеки в Європі достатньо зупинити російську агресію проти України та дотримуватися чинного світопорядку.

«Путін висуває ідеї щодо перегляду системи безпеки в Європі. У своїх мріях він бачить себе в Ялті 1945 року. Проблема в тому, що для пропозицій такого масштабу потрібно спершу виграти світову війну. Наскільки мені відомо, Росія вже чотири роки й вісім місяців „майже захоплює“ село Мала Токмачка в Запорізькій області», — пише Сибіга.

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«Відверто кажучи, Європі не потрібен новий безпековий порядок. Він уже існує, проте Росія постійно його порушує. Найкращий план для безпечної та вільної Європи — це припинення російської агресії проти України», — фіналізував міністр.

Що означає «нова Ялта» в контексті мирних переговорів України та РФ

У контексті мирних переговорів щодо завершення війни Росії проти України експерти та політики часто вживають вислів «нова Ялта» чи «Ялта-2». Вони мають на увазі гіпотетичний формат глобальних домовленостей між сильними державами — наприклад, США, Росією та Китаєм, які вирішать долю України без неї.

Цей термін є прямою історичною алюзією на Ялтинську конференцію 1945 року, де лідери США, Великої Британії та СРСР — Франклін Рузвельт, Вінстон Черчилль та Йосип Сталін відповідно — розділили сфери впливу та визначили повоєнний устрій Європи та світу. Усі інші країни, які брали участь у Другій світовій війні, до столу переговорів запрошені не були.

Є висока ймовірність того, що наразі російський диктатор Володимир Путін хоче вирішити долю України без неї — разом з президентом США Дональдом Трампом та лідером КНР Сі Цзіньпіном. Саме тому цей процес «дипломатичних маневрів» Росії називають «Ялта-2».

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