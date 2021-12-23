"Мстився через нерозділене кохання": у Запорізькій області школяр в змові з російським хакером "мінував" місцеві навчальні заклади

"Мстився через нерозділене кохання": у Запорізькій області школяр в змові з російським хакером "мінував" місцеві навчальні заклади

У такий спосіб хлопець намагався помститися супернику.

У Бердянську Запорізької області правоохоронці викрили підлітка, який у змові з російським хакером, кілька днів "мінував" навчальні заклади міста.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Запорізькій області.

"Мінувальником" виявися учень 9 класу однієї з шкіл Бердянська. У такий спосіб хлопець мстився своєму супернику через дівчину, підписуючи повідомлення про замінування його іменем.

"Під час досудового розслідування було встановлено, що 15-річний підліток, через нерозділене кохання, намагався помститися своєму супернику. Для цього він скористався послугами свого віртуального друга, хакера з РФ. Саме він надсилав листи з погрозами до адміністрації закладів від імені суперника. "Мінувальник" вимагав сплатити йому 100 тисяч гривень в обмін на невчинення вибухів", - повідомили у поліції.

Під час обстеження "замінованих" закладів вибухівку не виявили.

"За фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст.259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) ККУ. Санкція передбачає позбавлення волі на строк від 4 до 8 років", - повідомили у поліції.

Наразі вирішується питання щодо притягнення підлітка та його батьків до відповідальності.

Перевіряється факт причетності громадянина РФ до скоєння інших аналогічних злочинів на території регіону.

Нагадаємо, що у Харкові затримали 57-річного чоловіка, який приніс у метро коробку та сказав, що там бомба.

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