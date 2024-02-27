"Му**ку довелося тримати прапор самому": окупанти не залишили від села Степове навіть руїн (відео)

Раніше російські окупанти, доповідаючи про захоплення якогось населеного пункту, встромляли свій прапор у руїни.

Російські окупанти настільки знищили село Степове, що їм нікуди було навіть встромляти свій прапор. Тому вони “символ освобождения” тримали в руках.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав журналіст Денис Казанський.

За його словами, раніше російські окупанти, доповідаючи про захоплення якогось населеного пункту, встромляли свій прапор у руїни та виставляли це, як перемогу.

“Але в селі Степове вони перевершили себе - там не залишилося навіть руїн, на які можна було причепити ганчірочку. Тому му**ку довелося тримати її самому, гордо стоять посеред уламків. У них цілком серйозно це “визволенням” називається”, - сказав Денис Казанський.

Окупанти повністю знищили село Степове

Нагадаємо, що ще дві країни ЄС висловилися про війська для України.

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