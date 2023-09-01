Мучить школярів та вчителів російським гімном: освітянці у Мелітополі оголосили підозру

За тотальну русифікацію українських шкіл в тимчасово окупованій частині Запоріжжя колаборантка отримала орден від Путіна.

Слідчі Служби безпеки України повідомили про підозру в колабораціній діяльності (ч. 3 ст. 111-1 ККУ) Олені Шапуровій, яка погодилася очолити “міністерство освіти Запорізької області” у тимчасово захопленій частині регіону.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними слідства, Шапурова добровільно пішла на співпрацю з ворогом одразу після захоплення Мелітополя. У той час вона очолювала один з міських коледжів і однією з перших підтримала російських загарбників.

Очоливши “освітню” сферу в окупаційній адміністрації РФ Олена Шапурова взялася переформатовувати роботу місцевих навчальних закладів за російськими “стандартами”. Для цього зловмисниця розпорядилась знищити українські підручники та повністю переписати освітню програму з історії України.

Також читайте У Маріуполі для школярів завезли зошити з Путіним

“Крім того, Шапурова змушує вчителів разом із школярами співати гімн країни-агресора під час “навчального” процесу, а також у ході відзначення “пам’ятних” дат РФ”, - повідомили в СБУ.

За тотальну русифікацію українських шкіл в тимчасово окупованій частині Запоріжжя колаборантка отримала у Кремлі “орден дружби” від президента держави-агресорки Володимира Путіна.

Олена Шапурова перебуває на тимчасово окупованій частині півдня України. Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисниці до відповідальності.

Нагадаємо, окупанти на тимчасово захоплених територіях Луганської області змушують батьків віддавати дітей до так званих "козацько-кадетських корпусів" для нібито "правильного патріотичного виховання".

Читайте також: