Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Мукачівський замок "Паланок" позбудеться угорського символу: що встановлять натомість

Дата публікації
Перегляди
543
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Мукачівський замок "Паланок" позбудеться угорського символу: що встановлять натомість

Замок Паланок / Фото: www.credits

У мукачівському замку "Паланок" замість угорського національного символу птаха Турула встановлять малий Державний герб України - тризуб.

За рішенням виконкому Мукачівської міської ради, з постаменту на бастіоні замку “Паланок” демонтують скульптурне зображення Турула. Цей містичний птах, який має риси орла і крука, є важливим національним символом угорців, особливо популярним серед прихильників ідеї “Великої Угорщини”.

Про це повідомили у четвер, 13 жовтня, у пресслужбі Мукачівської міської ради.

Провести демонтаж цього пам’ятного знака доручено Мукачівському історичному музею, на території якого розташовано давній замок — улюблене місце для відвідин туристів. 

"На постаменті буде встановлено малий Державний Герб України – тризуб", – йдеться у повідомленні.

Попередньо Мукачівський історичний музей провів конкурс на розробку та виготовлення нового пам’ятника у вигляді тризуба.

© Офіційний сайт Мукачівської міської ради
Фото: Офіційний сайт Мукачівської міської ради

Демонтажем національного угорського символу — птаха, який вважається тотемом угорського народу і популярний серед прихильників ідеї “Великої Угорщини”, займатиметься одне з місцевих комунальних підприємств.

Нагадаємо, в Угорщині у шкільних підручниках перекручують історію України та негативно налаштовують дітей проти нашої держави.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
543
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація