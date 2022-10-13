Мукачівський замок "Паланок" позбудеться угорського символу: що встановлять натомість

За рішенням виконкому Мукачівської міської ради, з постаменту на бастіоні замку “Паланок” демонтують скульптурне зображення Турула. Цей містичний птах, який має риси орла і крука, є важливим національним символом угорців, особливо популярним серед прихильників ідеї “Великої Угорщини”.

Про це повідомили у четвер, 13 жовтня, у пресслужбі Мукачівської міської ради.

Провести демонтаж цього пам’ятного знака доручено Мукачівському історичному музею, на території якого розташовано давній замок — улюблене місце для відвідин туристів.

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"На постаменті буде встановлено малий Державний Герб України – тризуб", – йдеться у повідомленні.

Попередньо Мукачівський історичний музей провів конкурс на розробку та виготовлення нового пам’ятника у вигляді тризуба.

Фото: Офіційний сайт Мукачівської міської ради

Демонтажем національного угорського символу — птаха, який вважається тотемом угорського народу і популярний серед прихильників ідеї “Великої Угорщини”, займатиметься одне з місцевих комунальних підприємств.

Нагадаємо, в Угорщині у шкільних підручниках перекручують історію України та негативно налаштовують дітей проти нашої держави.

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