Діти / © iStock

Реклама

Російський мультфільм «Маша і Ведмідь» може стати інструментом гібридного впливу на дітей, формуючи у них світогляд із домінуванням російських культурних кодів.

Про це заявила нова уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська в інтерв’ю виданню «Главком«.

За словами Івановської, проблема не зникає навіть при перекладі мультфільму українською мовою, оскільки в ньому закладені методи впливу, які «розроблялися ще КДБ і нині активно застосовує ФСБ». Вона назвала цей контент «духовною отрутою», яка намагається охопити свідомість української малечі.

Реклама

Івановська підкреслила, що відповідальність за захист дітей від таких культурних симулякрів лежить на батьках. Вона закликала дорослих продовжувати боротьбу за український культурний простір, який є не менш важливим, ніж оборона на фронті.

Уповноважена також розповіла, як виховує мовну стійкість у власній доньці, пояснюючи сімейні історичні трагедії, щоб дитина сприймала їх як особистий досвід, а не сухий факт із підручника.

Вона зауважила, що проблема російської мови серед підлітків, особливо у Києві, залишається актуальною і стосується навіть її родини.

Олена Івановська додала, що Україна не прагне блокувати весь російський контент через технологічні обмеження. Натомість влада працює над зміною алгоритмів платформ, щоб український контент був більш видимим, а російський не просувався як основний, як це вже успішно реалізовано в інших країнах, зокрема в Польщі.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні набирає популярності нова гра, що викликає панічні атаки та галюцинації. Батьки занепокоєні, а психологи застерігають: розвага може призвести до психічних розладів.