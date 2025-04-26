"Мурашник" на митниці: до Польщі намагалися перевзти контрабанду "живого товару" (фото)

Мурашки в колбах / © Львівська митниця/Facebook

Реклама

Спеціалісти Львівської митниці затримали незвичайну партію «живого товару» — 2580 мурашок, яких намагалися нелегально переправити до Польщі.

Про це повідомила пресслужба Львівська митниця.

Вантаж виявили під час перевірки посилки з Києва до Вроцлава за допомогою рентген-апарату «РАПІСКАН». Замість задекларованого «пульта дистанційного керування» у металевому ящику виявили сотні скляних колб із живими комахами.

Реклама

«Уся ця історія могла б нагадувати страшну казку або фільм жахів, якби не тривіальна дійсність: живі товари переміщувались з приховуванням від митного контролю, тобто, з використанням засобів, що утруднюють їх виявлення. Крім того, такі предмети є забороненими до пересилання через митний кордон у міжнародних експрес-відправленнях», — йдеться в повідомленні.

Пересилання живих організмів без відповідних документів порушує не лише митні правила (ст. 473 та 483 Митного кодексу України), але й міжнародні норми перевезення біологічних об’єктів.

Мурашки в колбах / © Львівська митниця

Мурашки в колбах / © Львівська митниця

Мурашки в колбах / © Львівська митниця

Мурашки в колбах / © Львівська митниця

Нагадаємо, у Києві поліція викрила схему втечі ухилянтів за кордон.