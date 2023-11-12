Музей Булгакова можуть позбавити статусу пам'ятки національного значення — що відомо

За словами Карандєєва, уряд вирішив вилучити з реєстру 13 пам'яток, які раніше мали статус пам'ятки національного значення.

Музей письменника Михайла Булгакова можуть позбавити статусу пам'ятки національного значення, але внести до реєстру пам'яток місцевого значення.

Про це сказав тимчасовий виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

Він зазначив, що 13 пам'яток, які раніше мали статус національного значення, можуть вилучити з реєстру національного значення. Щодо музею Булгакова на Подолі в Києві, рішення поки не ухвалили.

"Деякі пам'ятки національного значення, які, можливо, мають не тільки ідеологічне забарвлення, але й справді є пам'ятками мистецтва й історії, можуть змінити свій статус із національного на місцевий", — зазначив Ростислав Карандєєв.

За його словами, будинок Булгакова можуть залишити в реєстрі пам'яток місцевого значення як приклад архітектури.

"Він (будинок Булгакова — ред.) має, вочевидь, залишитись у реєстрі пам'яток як приклад історичної архітектури Києва кінця XIX століття", — сказав Карандєєв.

Історія музею Булгакова

Раніше ТСН.ua повідомляв, що письменник, автор таких творів, як "Майстер і Маргарита", "Собаче серце", "Записи юного лікаря", "Рокові яйця" Михайло Булгаков жив у будинку на Андріївському узвозі столиці 13 років.

Від 1991 року у будинку влашовано музей, однак після повномасштабного вторгнення росії в Україну Спілка письменників України закликала його закрити через те, що у своїх творах Булгаков зневажливо ставився до України та паплюжив її. Його роботи у Спілці назвали «предтечею горезвісного "російського світу" (зокрема, у романі "Біла гвардія" — ред.). Замість музею Булгакова письменники запропонували відкрити музей українського композитора Олександра Кошиця.

Тоді директорка музею Булгакова Людмила Губіанурі заявляла, що спершу спілка "мала б ініціювати виключення Булгакова зі Спілки письменників та позбавлення громадянства за антирадянську діяльність".

Тим часом письменник Михайло Булгаков, як і Микола Гоголь залишаються у програмі українських школярів.

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