Чоловіків призовного віку можуть бронювати для відновлення інфраструктури України

Під час мобілізації чоловіків призовного віку можуть бронювати на будівництво як це сталося з водіями вантажівок
Про це розказав Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков в інтерв’ю "НВ". За час війни найбільше руйнувань зазнала транспортна система України - дороги, мости, залізниця, порти, аеродроми, порти України. Багато міст, які перебували в окупації зруйновані. На думку міністра за наявності потрібного фінансування та проєктних команд, відсутності бюрократії країну можна буде відбудувати за два роки. А для цього, звичайно, потрібна буде робоча сила. Де взяти цю робочу силу в умовах, коли чоловіки 18- 60 років підлягають загальній мобілізації? На думку Кубракова частину чоловіків потрібно буде забронювати, так само як це зробили для водіїв вантажівок у логістичних компаніях.
Нагадаємо на початку березня 2022 року уряд змінив правила бронювання.
Порядок бронювання працівників наступний:
- Органи державної влади, інші державні органи, установи, організації, яким встановлено мобілізаційні завдання подають Міністерству економіки погоджені Міністерством оборони пропозиції щодо бронювання військовозобов’язаних.
- Міністерство економіки розглядає подані органами державної влади, іншими державними органами пропозиції щодо бронювання військовозобов’язаних і протягом одного робочого дня приймає відповідне рішення.
- Міністерство економіки зазначає строк дії відстрочки, яка не може перевищувати шість місяців.
Надана відстрочка анулюється у разі:
- якщо її строк дії закінчився;
- якщо підприємство, установа, організація завершили або скасували виконання завдання щодо задоволення потреб Збройних Сил, інших військових формувань, населення;
- у випадку ліквідації органу державної влади, іншого державного органу, підприємства, установи, організації, що потребувало бронювання;
- у випадку звільнення заброньованого військовозобов’язаного з органу державної влади, іншого державного органу, підприємства, установи, організації.
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