Чоловіків призовного віку можуть бронювати для відновлення інфраструктури України

Під час мобілізації чоловіків призовного віку можуть бронювати на будівництво як це сталося з водіями вантажівок

Про це розказав Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков в інтерв’ю "НВ". За час війни найбільше руйнувань зазнала транспортна система України - дороги, мости, залізниця, порти, аеродроми, порти України. Багато міст, які перебували в окупації зруйновані. На думку міністра за наявності потрібного фінансування та проєктних команд, відсутності бюрократії країну можна буде відбудувати за два роки. А для цього, звичайно, потрібна буде робоча сила. Де взяти цю робочу силу в умовах, коли чоловіки 18- 60 років підлягають загальній мобілізації? На думку Кубракова частину чоловіків потрібно буде забронювати, так само як це зробили для водіїв вантажівок у логістичних компаніях.

Нагадаємо на початку березня 2022 року уряд змінив правила бронювання.

Порядок бронювання працівників наступний:

Органи державної влади, інші державні органи, установи, організації, яким встановлено мобілізаційні завдання подають Міністерству економіки погоджені Міністерством оборони пропозиції щодо бронювання військовозобов’язаних.

Міністерство економіки розглядає подані органами державної влади, іншими державними органами пропозиції щодо бронювання військовозобов’язаних і протягом одного робочого дня приймає відповідне рішення.

Міністерство економіки зазначає строк дії відстрочки, яка не може перевищувати шість місяців.

Надана відстрочка анулюється у разі:

якщо її строк дії закінчився;

якщо підприємство, установа, організація завершили або скасували виконання завдання щодо задоволення потреб Збройних Сил, інших військових формувань, населення;

у випадку ліквідації органу державної влади, іншого державного органу, підприємства, установи, організації, що потребувало бронювання;

у випадку звільнення заброньованого військовозобов’язаного з органу державної влади, іншого державного органу, підприємства, установи, організації.

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