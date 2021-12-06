"Мужчина, ну й** today, прямий ефір": у Маріуполі чоловік вліз в кадр під час знімання місцевого телеканалу (відео)

"Мужчина, ну й** today, прямий ефір": у Маріуполі чоловік вліз в кадр під час знімання місцевого телеканалу (відео)

Чоловік заважав журналістам знімати стендап.

В Маріуполі нетверезий чоловік перешкоджав зніманню сюжету місцевого телеканалу. Чоловік вліз під час запису стендапу.

Про це повідомляють у телеграм-каналі "Нетиповий Харків".

Подія сталася у Маріуполі під час знімання сюжету біля льодового палацу. Журналістка почала писати підводку, коли в кадр вліз нетверезий чоловік.

Між ним та дівчиною сталася перепалка.

"Мужчина, ну й** today, ми у нас прямий ефір, а ви заважаєте", - крикнула журналістка.

Чоловік своєю чергою не зрозумів, чим саме завадив і заходився висловлювати своє обурення.

Нагадаємо, що у Харкові перехожий зголосився допомогти журналістові, якому, нібито, всі відмовляли у інтерв'ю. На деякий час він "перетворився" на чоловіка, який був геєм, але змінив свою орієнтацію.

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