Муженко дав оцінку "наїздам" Безуглої на Залужного

Минулого тижня депутатка від "Слуги народу" та заступниця очільника парламентського комітету з нацбезпеки і оборони Мар'яна Безугла заявила, що головком ЗСУ Валерій Залужний начебто "не зміг надати план задуму на 2024 рік".

Генерал Віктор Муженко в інтерв'ю Бі-бі-сі заявив, що подібні заяви тільки шкодять - і не тільки військовим.

"По-перше, треба розуміти, що такого документа, який називається "план війни", його не існує в природі взагалі. Є план оборони України. Це комплексний документ, який стосується практично всіх міністерств – і закордонних справ, і внутрішніх справ, і економіки, і фінансів, інших державних структур. І це все зводиться Міністерством оборони в єдиний документ, який називається план оборони України, який розглядається на засіданні Ради національної безпеки і оборони України і затверджується президентом. І є документ чисто військовий, який не увійшов у цей комплект. Це стратегічний замисел застосування Збройних сил. Який розробляється Генеральним штабом, підписується головнокомандувачем, погоджується з міністром оборони і представляється на затвердження президенту. І після його затвердження відпрацьовується план застосування Збройних сил. Це теж комплексний документ. Таким чином, всі решта посадових осіб відокремлюються від ознайомлення з цим документом і їм доводиться тільки та частина, яка їх стосується. І є тільки кілька осіб – їх можна перерахувати на пальцях однієї руки - які мають допуск в повному обсязі до такого документа.То який документ повинен бути представлений Верховній Раді чи на комітеті з питань національної безпеки і оборони? Те, що зараз заявляють, ну це просто навіть не непрофесіоналізм, це повне нерозуміння ситуації і питань стратегічного оборонного планування. Тому всі ці наїзди – це теж елемент якоїсь інформаційної операції", - пояснив він.

З його слів, подібні заяви не додають ентузіазмуі не сприяють підняттю бойового духу в військових частинах, коли вони бачать оці всі перипетії, які відбуваються у них за спиною, в тилу.

Скандал із Безуглою: що відомо

26 листопада Мар'яна Безугла розкритикувала дії вищого військового командування ЗСУ, зокрема Валерія Залужного. Вона заявила, що головнокомандувач ЗСУ не зміг надати план на наступний рік, а військове командування України ніяк не пропонує реформувати мобілізаційні процеси в країні. За її словами, такі керівники мають піти у відставку.

Наступного дня, 27 листопада, у Верховній Раді зареєстрували постанову про звільнення народного депутата Мар'яни Безуглої з посади заступника очільника Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Згодом Мар'яна Безугла прокоментувала свої критичні висловлювання в бік вищого командування Збройних сил України. Про мотиви своїх дій нардепка розповіла в інтерв'ю BBC Україна 27 листопада.

У коментарі журналістам Безугла зазначила, що не вважає публікацію своїх гучних заяв помилкою, її висловлювання були "дуже делікатними" і торкнулися лише "частини айсберга".

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