"Мужики, це пекло!": окупант показав десятки трупів під Авдіївкою (відео)

Росіяни продовжують йти війною на Україну, щоб згинути в наших чорноземах.

Так, окупант показав втрати армії РФ під Авдіївкою. Він наголосив, що там справжнє пекло, за останній тиждень полягло дуже багато солдатів.

Відео оприлюднив журналіст Юрій Бутусов.

Росіяни бідкаються, що на фронті – справжнє пекло

У пошуках Аліка

На оприлюднених кадрах російський військовослужбовець прогулюється серед десятків мертвих солдатів. Окупант разом з іншими намагається відшукати тіло свого товариша по службі на ім'я Алік. Загарбники бідкаються, що вже восьму добу перебувають на позиції під Авдіївкою без належного постачання – не підвозять навіть воду.

"Бл**ь, свого ніяк не знайдемо, він або 300-й, або... Аліка ми шукаємо. Він десь тут, в районі 50 метрів ", – констатував військовий армії РФ.

За даними аналітики Інституту вивчення війни, у листопаді 2023 року втрати російських військ у середньому становлять 931 людина на день. Так, акцентує Бутусов, це офіційно "найврожайніший" місяць для армії РФ від початку повномасштабного вторгнення.

"Але в самій Росії втрати живою силою ніхто не рахує – адже так велів російський недофюрер", – підсумував журналіст.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила понад 300 тисяч військових. Це близькі цифри до підрахунків Генштабу ЗСУ.

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