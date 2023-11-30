"Мужики, це пекло!": окупант показав десятки трупів під Авдіївкою (відео)

Росіяни продовжують йти війною на Україну, щоб згинути в наших чорноземах.
Так, окупант показав втрати армії РФ під Авдіївкою. Він наголосив, що там справжнє пекло, за останній тиждень полягло дуже багато солдатів.
Відео оприлюднив журналіст Юрій Бутусов.
У пошуках Аліка
На оприлюднених кадрах російський військовослужбовець прогулюється серед десятків мертвих солдатів. Окупант разом з іншими намагається відшукати тіло свого товариша по службі на ім'я Алік. Загарбники бідкаються, що вже восьму добу перебувають на позиції під Авдіївкою без належного постачання – не підвозять навіть воду.
"Бл**ь, свого ніяк не знайдемо, він або 300-й, або... Аліка ми шукаємо. Він десь тут, в районі 50 метрів ", – констатував військовий армії РФ.
За даними аналітики Інституту вивчення війни, у листопаді 2023 року втрати російських військ у середньому становлять 931 людина на день. Так, акцентує Бутусов, це офіційно "найврожайніший" місяць для армії РФ від початку повномасштабного вторгнення.
"Але в самій Росії втрати живою силою ніхто не рахує – адже так велів російський недофюрер", – підсумував журналіст.
Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила понад 300 тисяч військових. Це близькі цифри до підрахунків Генштабу ЗСУ.
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