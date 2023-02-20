Мужність і лідерство: що написав Байден у гостьовій книзі Маріїнського палацу

Президент США Джо Байден під час свого візиту до Києва залишив послання у гостьовій книзі Маріїнського палацу.

Фото послання опублікував у соцмережах віцепрем'єр-міністр України Олександр Кубраков.

"Для мене велика честь знову бути прийнятим у Києві, щоб висловити солідарність та дружбу зі волелюбним народом України. Пане президенте (Володимир Зеленський. – Ред.), прийміть мою глибоку пошану за Вашу мужність і лідерство. Слава Україні! Джо Байден", — йдеться у посланні глави Білого дому.

Нагадаємо, що сьогодні, 20 лютого, президент США Джо Байден приїхав до Києва з незапланованим візитом. Це перший візит президента США до України від 2008 року.

Під час свого візиту глава Білого дому анонсував новий пакет військової допомоги Україні вартістю 500 млн доларів, до якого увійдуть боєприпаси та засоби для захисту неба над Україною.

Також президент США заявив, що загарбницька війна Путіна йде до поразки.

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