"Мужньо захищав рідну Українську землю": у Житомирській області загинув 19-річний військовий з Волині

У рідному Володимирі залишилася мама бійця та троє його сестричок і братик.

Сьогодні зранку, 26 лютого, у Житомирській обалсті загинув 19-річний військовослужбовець з Волині Артур Фацинець.

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Про повідомила прес-служба Володимирської міської територіальної громади.

Відомо, що український боєць служив у 14-й ОМБР, що базується у Володимирі.

"Сьогодні вранці на Житомирщині загинув житель Володимира, 19-річний військовослужбовець 14-ї ОМБр Артур Фацинець. Загиблий Герой з династії військовослужбовців. У Володимирі залишилась його мама та троє сестричок і братик. Мужньо захищав рідну Українську землю від ворога разом зі своїм батьком", – йдеться у дописі.

Нагадаємо, у ніч проти 26 лютого під час захисту Києва загинув 22-річний командир танка з Львывщини Віталій Сапило.