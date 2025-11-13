Музичний плейлист гучного скандалу: що слухали фігуранти корупції в "Енергоатомі"

Колонка (ілюстративне фото) / © ru.freepik.com

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) з гумором відреагувало на суспільний інтерес до аудіозаписів, отриманих у рамках резонансної операції «Мідас», та опублікувало незвичайний реліз — плейлист із пісень, які лунали на записах розмов.

Про це повідомило НАБУ в Threads.

У повідомленні відомства зазначається, що вони вирішили задовольнити цікавість слухачів і зібрати ці треки в окрему добірку.

«Так, ми знаємо, ви шукали цей плейлист. Не потрібно виправдовуватись, ми теж не могли встояти й зібрали для вас добірку треків, які чудово підійдуть для фонового прослуховування», — йдеться в публікації НАБУ.

Бюро також додало до музичної добірки невеличкий підтекст, пов’язаний з актуальними викликами: «Нехай ця добірка зігріє вас у холодну пору та додасть трішечки світла у наші блекаути».

Представляємо хіт парад від фігурантів операції «Мідас»:

Madonna — La Isla Bonita

Тартак — Стільникове кохання

Red Hot Chili Peppers — Californication

Sting — Shape of my heart

Kaleo — Way down we go

Aurora — Summer son

Нагадаємо, 10 листопада детективи Національного антикорупційного бюро України здійснювали обшуки у бізнесмена Тимура Міндіча, міністра юстиції Германа Галущенка, його ексрадника Ігоря Миронюка, а також у компанії «Енергоатом».

Скандальні подробиці, оприлюднені ВАКС, швидко призвели до реакції на найвищому рівні. Президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні заявив, що міністерка енергетики та міністр юстиції не можуть залишатися на своїх посадах.

Також повідомлялося, що один з епізодів з «плівок НАБУ» свідчить про те, що президент України Володимир Зеленський зателефонував міністрові юстиції (ексміністру енергетики) Герману Галущенку після повідомлення від бізнесмена Тимура Міндіча.