МВФ шокував прогнозом щодо кількості населення на 2030 рік

Населення України / © ТСН.ua

Міжнародний валютний фонд (МВФ) оприлюднив новий прогноз щодо чисельності населення України. За оцінками аналітиків, після завершення війни населення країни стабілізується на рівні близько 34 мільйонів осіб.

Про це йдеться у жовтневому звіті МВФ World Economic Outlook 2025.

Як змінювалося населення під час війни

До початку повномасштабного вторгнення, у 2021 році, в Україні проживало близько 41 мільйона людей. Вже у 2022-му, за оцінками МВФ, чисельність скоротилася майже на 7 мільйонів — до 34,5 млн осіб.

У 2023 році цей показник зменшився до 34,0 млн, а у 2024-му — до 33,3 млн.

Прогноз МВФ до 2030 року

Згідно з базовим сценарієм Фонду, який передбачає завершення війни наприкінці 2025 року та часткове повернення біженців, динаміка виглядає так:

Рік Кількість населення, млн осіб 2025 32,86 2026 33,38 2027 34,01 2028 33,98 2029 33,96 2030 33,94

Як видно з прогнозу, після 2026 року очікується повільне відновлення чисельності, яке згодом стабілізується на рівні 33–34 мільйонів.

Чому немає точних даних про населення

Нині офіційної статистики щодо кількості українців немає. Голова Державної служби статистики Арсен Макарчук ще влітку визнав, що через бойові дії та масову міграцію неможливо точно визначити, скільки людей реально проживає в Україні.

У серпні чиновник анонсував, що до кінця 2025 року планується оновлена оцінка чисельності населення, однак старт цього проєкту поки що не оголошено.

Демографічні виклики після війни

Експерти наголошують, що навіть після перемоги Україна зіткнеться з глибокими демографічними проблемами:

значна кількість біженців може не повернутися;

рівень народжуваності залишається низьким;

багато регіонів втрачають працездатне населення.

Водночас часткове повернення українців із-за кордону може допомогти стабілізувати ситуацію, якщо держава створить умови для безпеки, роботи та гідного рівня життя.

