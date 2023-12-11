МВФ ухвалив рішення, що дозволить Україні отримати черговий транш: яка його сума

Україна показала непогані результати, особливо зважаючи на те, що наша держава перебуває у стані війни.

Виконавча рада МВФ затвердила другий перегляд програми EFF для України. Це відкриває шлях до отримання чергового траншу в розмірі 900 млн доларів.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Шмигаль зауважив, що у Фонді відзначили наші досягнення в реалізації програми та реформ, попри повномасштабну війну. Україна виконала всі поставлені завдання, як от законодавчі ініціативи щодо:

вдосконалення Бюджетного кодексу;

посилення податкової політики;

антикорупційних заходів тощо.

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За словами прем'єр-міністра, програма в межах Механізму розширеного фінансування для України загалом передбачає виділення 15,6 млрд доларів. Їх розподілять на 4 роки для підтримки економічної стабільності та відновлення нашої держави.

"Дякую МВФ та українській команді за скоординовану та послідовну роботу задля зміцнення та розвитку України", – підсумував Шмигаль.

Нагадаємо, МВФ очікує зростання ВВП України до 4,5% до кінця нинішнього року.

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