МВС готує зміни у порядку видавання посвідчення водія та реєстрації авто: що потрібно знати

Оприлюднено проєкт постанови уряду про внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів України з питань видачі посвідчення водія та реєстрації транспортних засобів.
Міністерство внутрішніх справ України готує зміни у порядку видавання посвідчення водія та реєстрації автомобілів.
Оприлюднено проєкт постанови КМУ "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань видачі посвідчення водія та реєстрації транспортних засобів".
Проєкт, зокрема, передбачає:
- надавання можливості вибору оператора поштового зв’язку, який здійснюватиме доправлення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу і номерних знаків (у разі їх видачі);
- врегулювання питання зняття з обліку транспортного засобу за бажанням власника, транспортний засіб якого тимчасово не бере участь у дорожньому русі на території України;
- надати можливість особам, які не досягли віку для отримання права на керування транспортними засобами, складати теоретичний іспит у ТСЦ МВС.
Нагадаємо, українських водіїв міжнародних перевезень зобов’язали отримати спеціальний код.
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