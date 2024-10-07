МВС готує зміни у порядку видавання посвідчення водія та реєстрації авто: що потрібно знати

Оприлюднено проєкт постанови уряду про внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів України з питань видачі посвідчення водія та реєстрації транспортних засобів.

Міністерство внутрішніх справ України готує зміни у порядку видавання посвідчення водія та реєстрації автомобілів.

Оприлюднено проєкт постанови КМУ "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань видачі посвідчення водія та реєстрації транспортних засобів".

Проєкт, зокрема, передбачає:

надавання можливості вибору оператора поштового зв’язку, який здійснюватиме доправлення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу і номерних знаків (у разі їх видачі);

врегулювання питання зняття з обліку транспортного засобу за бажанням власника, транспортний засіб якого тимчасово не бере участь у дорожньому русі на території України;

надати можливість особам, які не досягли віку для отримання права на керування транспортними засобами, складати теоретичний іспит у ТСЦ МВС.

Нагадаємо, українських водіїв міжнародних перевезень зобов’язали отримати спеціальний код.

В Україні змінюють правила отримання посвідчення водія

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