МВС підтвердило затримання скандального експолковника Голубана у справі про масові заворушення

Правоохоронці вважають Голубана одним із організаторів масових заворушень у Києві.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський підтвердив інформацію про затримання колишнього полковника поліції Юрія Голубана за підозрою у підготовці до масових заворушень в Україні.

Відповідну заяву очільник МВС озвучив в етері передачі "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

"Так, справді, це людина на прізвище Голубан, який був співробітником правоохоронних органів, і який має дуже незрозумілу історію минулого, зокрема, у 2014 році. Тому мене, як міністра, також хвилює, чому тоді у тій історії не поставили крапку", - зазначив Монастирський.

На його переконання, правоохоронні органи, зокрема СБУ, повинні знову звернутися до фактів попередньої справи в межах цього або нового кримінального провадження, "оскільки людина потрапила в поле зору правоохоронних органів саме як організатор масових заворушень".

Як повідомлялося, 30 січня поліція затримала групу людей, які планували масові заворушення в центрі Києва. За версією правоохоронців, організатори збиралися залучити близько п'яти тисяч осіб, яким обіцяли від 800 до 2,5 тис. доларів винагороди, залежно від "видів робіт".

Серед порушників мали бути, зокрема, 1,5 тис. "тітушок", яким пропонували влаштувати сутички з поліцейськими, палити шини і використовувати салюти й вогнегасники.

"Це планувалося наперед. Обов’язково мало бути насильство серед учасників мітингу. Мала пролитися кров. Була заготовлена спеціальна бутафорська кров, яка внаслідок конфліктів із правоохоронцями мала начебто пролитися серед активістів", - розповідав очільник МВС.

Нагадаємо, що експолковник Нацполіції Юрій Голубан від 1994 року служив у спецпідрозділах МВС України та СБУ, зокрема, в "Альфі". У 2014 році він пішов у батальйон "Київ-1", служив у гарячих точках АТО, був командиром роти спецпризначення в ГУНП у Донецькій області.

Після сутички на блокпості поліції й прихильників блокади у березні 2017 року президент Петро Порошенко нагородив Голубана орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.

Також у 2017 році СБУ взяла до розслідування заяву народного депутата Ігоря Луценка щодо полковника поліції Юрія Голубана, яка викривала останнього у зв'язках з сепаратистами. Раніше нардеп вказував на причетність поліцейського до вбивства українських бійців під Карлівкою.

Також один із ватажків так званої "ДНР" Олександр Ходаковський заявляв, що Голубан - колишній бойовик батальйону "Восток". Він оприлюднив відео, на якому нібито Голубан перебуває поряд із терористами, які захопили частину Донбасу.

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