Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійна на СходіГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

МВС попередило про фейкові дзвінки з номерів військовослужбовців: як виявивити обман

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
МВС попередило про фейкові дзвінки з номерів військовослужбовців: як виявивити обман

Google

МВС радить ставити запитання, на яке знаєте лише ви і ваш родич-військовослужбовець знють відповідь.

Близьким, друзям та родичам українських військовослужбовців відбуваються телефонують з номерів бійців. Родичам повідомляють фейкову інформацією про стан та місце перебування захисників.

Про це інформує МВС України.

Інформація наразі перевіряється на достовірність.

Але якщо такі дзвінки дійсно будуть, МВС радить задавати питання, на яке знаєте лише ви і ваш родич-військовослужбовець знють відповідь, наприклад:

  • Назва дитячого садочка,у в який ходив;
  • Номер школи, в якій навчався;
  • День народження матері.

Зазначимо:

Росія атакувала Україну: всі новини про військове вторгнення в режимі онлайн

Нагадаємо:

Люди відзняли підірваний міст через річку Ірпінь за 20 км від центру Києва

Люди відзняли підірваний міст через річку Ірпінь за 20 км від центру Києва
Наступна публікація