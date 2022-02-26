МВС попередило про фейкові дзвінки з номерів військовослужбовців: як виявивити обман

МВС попередило про фейкові дзвінки з номерів військовослужбовців: як виявивити обман

МВС радить ставити запитання, на яке знаєте лише ви і ваш родич-військовослужбовець знють відповідь.

Близьким, друзям та родичам українських військовослужбовців відбуваються телефонують з номерів бійців. Родичам повідомляють фейкову інформацією про стан та місце перебування захисників.

Про це інформує МВС України.

Інформація наразі перевіряється на достовірність.

Але якщо такі дзвінки дійсно будуть, МВС радить задавати питання, на яке знаєте лише ви і ваш родич-військовослужбовець знють відповідь, наприклад:

Назва дитячого садочка,у в який ходив;

Номер школи, в якій навчався;

День народження матері.