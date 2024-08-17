МВС посилить заходи безпеки в школах: що зміниться від 1 вересня

У навчальних закладах України від 1 вересня 2024 року проваджують посаду офіцера служби освітньої безпеки (СОБ). Вони виконуватимуть правоохоронну, наставницьку та просвітницьку функцію.

Про це пише "Судово-юридична газета" з посиланням на заяву заступниці Міністра внутрішніх справ Катерини Павліченко.

Нововведення має на меті посилити безпеку учнів та педагогічного персоналу в умовах війни, що є одним із пріоритетних завдань МВС.

"Для цього, відомство спільно із Національною поліцією України, Державною службою із надзвичайних ситуації та Міністерством освіти та науки України вибудовує модель безпеки закладів загальної середньої освіти. Зокрема удосконалює нормативно-правову базу у сфері посилення безпеки у навчальних закладах", – наголосила Павліченко.

Модель безпеки у школах передбачає:

облаштування укриттів цивільного захисту;

посилення пожежної безпеки;

забезпечення пропускного режиму у закладах середньої освіти;

проведення безпекових навчань;

підвищення кваліфікації педагогічного персоналу;

координацію та взаємодію уповноважених суб’єктів, відповідальних за створення безпечного освітнього середовища.

"Правоохоронна функція офіцерів СОБ включає забезпечення правопорядку, патрулювання території та запобігання правопорушенням. Також офіцери безпеки будуть здійснювати координацію пропускного режиму, щоб жодна стороння особа чи підозрілий предмет не загрожували безпеці дітей", – пояснила виконувач обов'язків начальника Управління організації СОБ Нацполіції Надія Ситник.

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