МВС – про річницю катастрофи на ЧАЕС: "Над світом знову нависла ядерна небезпека"

В МВС нагадали, що 38 років тому весь світ сколихнула аварія на Чорнобильській АЕС – найбільша техногенна катастрофа в історії. А тепер над усім світом знову нависла ядерна небезпека.

Про це міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко написав у Мережі 26 квітня.

Клименко вказав, що 38 років тому весь світ сколихнула аварія на ЧАЕС. У ліквідації наслідків вибуху і приборканні радіаційного впливу брали участь сотні тисяч українських громадян, першими серед яких були і працівники МВС. Вони пожертвували здоров’ям, а подекуди й життям заради безпеки людства.

Міністр нагадав, що коли на початку повномасштабного вторгнення Росії окупанти захопили ЧАЕС, українські військові, зокрема бійці Нацгвардії, ціною власного життя захищали Чорнобильську зону і врешті вигнали звідти ворога.

"Та сьогодні над усім світом знову нависла ядерна небезпека. Найбільша в Європі – Запорізька АЕС – окупована. Це порушення міжнародного права, справжній тероризм. Маємо бути згуртованими, щоб зупинити зло і ніколи більше не допустити трагедій", – наголосив Клименко.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Чи може повторитися Чорнобильська катастрофа?! Ліквідатор розповів власну історію!

До слова, 18 квітня МАГАТЕ повідомило про чергову спробу атаки безпілотника на навчальний центр ЗАЕС.

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