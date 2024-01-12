МВС Росії оголосило в розшук колишнього віцепрезидента "Газпромбанку", який виїхав воювати на боці ЗСУ

Міністерство внутрішніх справ країни-агресорки Росії оголосило в розшук колишнього віцепрезидента "Газпромбанку" Ігоря Волобуєва, який виїхав воювати за Україну.

Інформація про це з'явилася в базі розшуку російського відомства, пише "Медіазона".

На це Волобуєв з іронією відреагував у Facebook.

Розшук Волобуєва МВС РФ

"Годину тому написав, що мене оголосили в московії в розшук. А головне, що в оголошенні назвали рускім, і додав власне ще радянське свідоцтво про народження, де мої батьки вказані українцями. Так от – ФБ видалив мій текст, мовляв, я "передав конфіденційну інформацію". Та йой, ФБ, моє свідоцтво, де хочу, там і викладаю!" – написав він.

За якою саме статтею КК розшукують Волобуєва – невідомо. В жовтні 2023 року Мін'юст оголосив його "іноземним агентом".

Наприкінці грудня Волобуєв написав у Facebook, що майже рік служить у Міжнародному легіоні України. До нього, зокрема, входять "Російський добровольчий корпус" і легіон "Свобода Росії".

Навесні 2022 року після від'їзду до Києва Волобуєв розповів виданню Telegraph про "безслідне" зникнення усіх грошей зі своїх рахунків у "Газпромбанку". Він назвав це "розплатою за дезертирство" і сказав, що "краще спатиме на вулиці, ніж залишить Україну".

Волобуєв 16 років був співробітником "Газпрому", потім ще шість років працював у "Газпромбанку". Після переїзду до України його звільнили. Чоловік народився в Охтирці на Сумщині. За його словами, після анексії Криму 2014 року він "дав собі слово", що поїде воювати, якщо "російські танки прийдуть" до його рідного міста.

Нагадаємо, Ігор Волобуєв у липні 2023 року отримав нагороду ЗСУ "Золотий хрест".

Історія колишнього віце-президента "Газпромбанку", який втік із Росії захищати Україну

Читайте також: