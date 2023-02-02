МВС розпочало формування штурмових бригад "Гвардія наступу" для посилення Сил оборони

Міністерство внутрішніх справ України ухвалило рішення створити штурмові бригади, які спрямують на посилення Сил оборони та звільнення окупованих територій.

Про це в ефірі Єдиного телемарафону заявив виконувач обов’язків міністра внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Рішення створити штурмові бригади було прийнято нашими працівниками, які мають достатньо люті, щоб бити ворога. Багато наших військовослужбовців, які боронили і боронять нашу країну, вийшли з ініціативою набрати людей в такі підрозділи. Тому було прийнято рішення, що всіх, хто бажає, хто є патріотом, хто втратив домівки або рідних через війну, об'єднати в такі бригади. Ми вже почали формувати такі підрозділи, які націлені на те, щоб звільнити наші території і стати на міжнародно визнані кордони. Це наша найближча мета", - сказав Ігор Клименко.

За його словами, основу підрозділів будуть складати діючі поліцейські, прикордонники, нацгвардійці, "люди, які пройшли горнило 2014-2015 років, частина яких воювала вже і в 2022 році".

"Частина з них поранена. Підрозділи будуть складатися виключно з добровольців, якими рухає патріотизм і таких людей дуже багато в нашій державі", - сказав Клименко.

За його словами, щоб приєднатися до "Гвардії наступу" потрібно подати відповідну анкету на сайті storm.mvs.gov.ua, де представлені всі бригади, які комплектуються.

"Записатися можна онлайн, заповнивши анкету і протягом години передзвонить оператор і проконсультує, у який рекрутинговий пункт прийти, їх по Україні вже більше 140. Адреси цих пунктів є на сайті, кожен доброволець може прийти в найближчий такий пункт", - розповів Клименко.

Він зазначив, що для всіх бійців цих бригад зберігаються пільги, які є для військовослужбовців та поліцейських. Військові можуть піти на контракт або по мобілізації, це стосується Держприкордонслужби та Нацгвардії.

"Всі пільги та соціальні гарантії зберігаються, крім того ми пропонуємо достойну зарплату. Також ми пропонуємо можливість отримати професію в навчальних закладах МВС. І, звичайно, кожен буде мати змогу утилізувати ворога", - сказав Ігор Клименко.

Додамо, що у Києві відкрили виставку присвячену працівникам МВС. Це співробітники різних підрозділів відомства. Хтось з них на передовій, хтось документує воєнні злочини, а хтось гасить пожежі, зокрема, після російських обстрілів.

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