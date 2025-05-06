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МВС розширює пільгові категорії для майбутніх вступників: деталі від Клименка
Ще більше дітей наших захисників і захисниць зможуть вступити до ліцеїв МВС.
У новому навчальному році 2025-2026 МВС розширить пільгові категорії для майбутніх вступників. Відтепер навчатися в ліцеях відомства зможуть також діти, чиї піклувальники, один із прийомних батьків, батьків-вихователів, рідні брати або сестри загинули, зникли безвісти за особливих обставин, потрапили в полон або отримали інвалідність внаслідок травми чи хвороби під час виконання службових обов’язків.
Про це повідомив голова МВС України Ігор Клименко.
“Також ми запрошуємо на навчання у Києві, Вінниці, Дніпрі, Кривому Розі та Івано-Франківську дітей військових, поліцейських, рятувальників та інших працівників сил безпеки й оборони, які брали або беруть участь у відсічі збройної агресії РФ”, — акцентував Клименко.
Ліцеї безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання МВС — місце, де формується спільнота патріотичної та мотивованої молоді.
Подати заявку на вступ можна за посиланням.
Нагадаємо, в Україні нещодавно запровадили нову систему електронної черги на відвідування Сервісних центрів МВС. Це дозволило повністю автоматизувати процес і зробити його прозорим та зручним. Але разом із комфортними змінами тепер автовласників зобов’язали відповідальніше ставитися до замовлення послуг в сервісних центрах.