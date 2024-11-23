МВС оприлюднило тисячі кримінальних справ про Голодомор (електронна мапа)

На електронній мапі вже можна знайти фотокопії понад тисячі архівних справ, а також дані про ще таку ж кількість документів, що були знищені у 1956 році.

Міністерство внутрішніх справ України спільно з Музеєм Голодомору оприлюднило тисячі кримінальних справ, пов’язаних із злочинами радянської влади під час Голодомору 1932-1933 років.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Голодомор — тяжкий і цинічний злочин проти людяності. Трагедія українського народу, спричинена росією. Це підтверджують документи та спогади очевидців тих подій. Так росія чинить й зараз, катуючи голодом полонених воїнів та цивільних", - йдеться в повідомленні.

На електронній мапі вже можна знайти фотокопії понад тисячі архівних справ, а також дані про ще таку ж кількість документів, що були знищені у 1956 році. Вони наводять докази того, що голод був інструментом підкорення українського народу.

"Ми повинні пам’ятати про це, щоб ніколи не поступатися своєю свободою", - додав Клименко.

Нагадаємо, на ТОТ росіяни закликають здавати тих, хто вшановує пам'ять жертв Голодомору — ЦНС.

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