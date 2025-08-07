МВС цифровізувало отримання витягів з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти: яка процедура

Зниклі безвісти

Реклама

МВС цифровізувало процес отримання витягів з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Він займатиме декілька кроків онлайн.

Про це пише голова МВС Ігор Клименко.

Як подати документи

За словами Клименка, відсьогодні для отримання витягу не потрібно надсилати запит поштою чи на електронну адресу. Ви можете зробити це онлайн. Конкретні кроки:

Реклама

Авторизуйтеся у Єдиному вікні для громадян

Оберіть відповідну послугу

Вкажіть інформацію про себе та про зниклу людину

Підпишіть запит електронним підписом

“Подати запит можна в будь-який час доби. Сервіс автоматично зберігає вашу чернетку, яку до моменту підписання можна коригувати. Також ви можете контролювати стан виконання запиту, а після отримання документа - завантажити його будь-коли”, — зазначив Клименко.

Так, родичі зможуть не чекати тижнями після подачі, а отримати результат за кілька днів.

Раніше ми розповідали, що у Наталії Шестак із Чернігова безвісти зникли на фронті чоловік, його рідний племінник та зять — чоловік молодшої доньки. У пошуку інформації про чоловіків вся рідня пані Наталі постійно ходить на обміни військовополонених. Разом з жінками і 7-річний онук пані Наталії — Кирило.

Щемлива історія — у матеріалі кореспондентки ТСН Валентини Доброти.