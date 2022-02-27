МВС України створило сайт з фото та інформацією про російських полонених та вбитих

На сайті оперативно розміщують інформацію про полонених та вбитих російських бойовиків.
Міністерство внутрішніх справ України створило спеціальний сайт 200rf.com для родичів російських окупантів, де вони зможуть знайти інформацію інформацію про полонених та вбитих солдатів в Україні з моменту початку окупації.
Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.
Він запевнив, що родичі, які звертаються про допомогу, отримають зворотній зв'язок.
"Ваша влада забрала у ваших родичів телефони, і вони не мають можливості зв'язатися з вами, і ви взагалі не знаєте, що з ними відбувається. У зв'язку з цим було створено сайт 200rf.com. На цьому сайті ми викладаємо фото і відео загиблих, щоб ви могли їх ідентифікувати. Ми викладаємо документи загиблих і тих, хто потрапив в полон", - заявив Денисенко.
Експертна служба МВС також надаватиме платні послуги з ДНК ідентифікації загиблих російських солдат.
Міністерство інформуватиме родичів, де вони зможуть забрати тіла.
МВС зверталось в Червоний Хрест, щоби передати тіла російських солдат рідним, однак Росія не відповідає на запит.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- втрати особового складу - понад 3000 осіб,
- танки - близько 100,
- бойові броньовані машини - близько 540,
- гармати - 15,
- ЗРК "Бук" - 1,
- літаки - 16,
- вертольоти - 18.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
Росія наносить удари по цивільному населенню:
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