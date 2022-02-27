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МВС України створило сайт з фото та інформацією про російських полонених та вбитих

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МВС України створило сайт з фото та інформацією про російських полонених та вбитих

УНІАН

На сайті оперативно розміщують інформацію про полонених та вбитих російських бойовиків.

Міністерство внутрішніх справ України створило спеціальний сайт 200rf.com для родичів російських окупантів, де вони зможуть знайти інформацію інформацію про полонених та вбитих солдатів в Україні з моменту початку окупації.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко. 

Він запевнив, що родичі, які звертаються про допомогу, отримають зворотній зв'язок.

"Ваша влада забрала у ваших родичів телефони, і вони не мають можливості зв'язатися з вами, і ви взагалі не знаєте, що з ними відбувається. У зв'язку з цим було створено сайт 200rf.com. На цьому сайті ми викладаємо фото і відео загиблих, щоб ви могли їх ідентифікувати. Ми викладаємо документи загиблих і тих, хто потрапив в полон", - заявив Денисенко.

Експертна служба МВС також надаватиме платні послуги з ДНК ідентифікації загиблих російських солдат.

Міністерство інформуватиме родичів, де вони зможуть забрати тіла.

МВС зверталось в Червоний Хрест, щоби передати тіла російських солдат рідним, однак Росія не відповідає на запит.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія наносить удари по цивільному населенню:

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