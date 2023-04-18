МВС запустило для росіян сайт "Потерь.НЕТ": серед загиблих – Путін, Медведєв і Лавров (фото)

МВС України запустило веб-ресурс інформування про втрати ворога "Потерь.НЕТ".

Про це інформує пресслужба міністерства.

"Встановлено інформацію про понад 56 тисяч громадян Росії, а також представників т.зв. "ДНР" і "ЛНР", які заходили на територію України зі зброєю в руках та загинули тут. Серед ідентифікованих загиблих також зазначені представники приватних військових компаній та інших військових формувань", – повідомив заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко.

За його словами, ідея проєкту виникла після того, як міністр оборони РФ Шоцйгу у вересні минулого року озвучив втрати Росії у кількості 5 937 осіб. Однак на той час втрати окупантів становили вже понад 50 тисяч осіб. Наразі встановлена інформація про 56 827 загиблих окупантів. На сайті містяться прізвище, ім’я, по-батькові окупанта, місце і дата загибелі, а також фотографія (за наявності).

Кожен небайдужий громадянин України може долучитися до наповнення бази сайту. Для цього потрібно зайти на сайт та надіслати на вказану електронну скриньку інформацію про відомі дані загиблого ворога. "Інформацію обов’язково перевірять, і якщо вона підтвердиться, нею доповнять нашу базу даних", – сказав заступник міністра.

Що цікаво, серед загиблих окупантів у базі даних є тезки диктатора Путіна, очільника МЗС РФ Лаврова і колишнього президента РФ, "аватара" Медведєва.