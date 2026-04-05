«Ми більше не пріоритет»: Зеленський відверто про дефіцит Patriot через війну в Ірані

Україна втрачає захист Patriot, заявив Зеленський / © Getty Images

Президент України Володимир Зеленський висловив стурбованість тим, що тривала американо-ізраїльська війна проти Ірану може ще більше підірвати підтримку України з боку Америки.

Про це глава держави сказав в інтерв’ю Associated Press під час візиту до Стамбулу

Зеленський стривожений, що глобальні пріоритети Вашингтона змінюються, а Київ готується до скорочення поставок критично необхідних ракет ППО Patriot.

За його словами, Україні відчайдушно потрібні додаткові системи ППО Patriot американського виробництва, щоб допомогти протистояти щоденним російським обстрілам.

«Ми повинні визнати, що ми не є пріоритетом на сьогодні. Ось чому я боюся, що тривала війна (проти Ірану — Ред.) дасть нам менше підтримки», — заявив Зеленський.

У виданні нагадали, що останні переговори між посланцями Москви та Києва, що відбулися за посередництва США, завершилися в лютому без жодних ознак прориву. Зеленський, який звинуватив Росію у «спробах затягнути переговори», поки вона продовжує своє вторгнення, заявив, що Україна підтримує контакт з американськими переговірниками щодо потенційної угоди про припинення війни та продовжує наполягати на посиленні гарантій безпеки.

Але, за його словами, навіть ці дискусії відображають ширшу втрату уваги з України.

За словами глави держави, його найбільшою турботою є ракети Patriot, необхідні для перехоплення російських балістичних ракет, оскільки Україні досі бракує ефективної альтернативи.

«Ці американські системи ніколи не постачалися в достатніх кількостях, і якщо війна з Іраном скоро не закінчиться, пакет, який для нас не дуже великий, я думаю, буде з кожним днем ​​​​все меншим і меншим. Ось чому, звичайно, ми боїмося», — сказав він.

Зеленський розраховував на допомогу європейських партнерів у закупівлях ракет Patriot, незважаючи на обмежені постачання та виробничі потужності в США.

Але війна в Ірані, яка триває вже шостий тиждень, спричинила ударні хвилі у світовій економіці та потягнула за собою значну частину ширшого регіону Близького Сходу, ще більше напруживши ці й без того обмежені ресурси, перенаправивши запаси США та зробивши українські міста більш вразливими до балістичних ударів.

В інтерв’ю агентству AP Зеленський заявив, що Росія отримує економічні вигоди від війни на Близькому Сході, посилаючись на обмежене послаблення американських санкцій щодо російської нафти.

«Росія отримує додаткові гроші завдяки цьому, тож так, у них є переваги», — сказав він.

Нагадаємо, Зеленський перебував у Стамбулі для переговорів з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, наступного дня після того, як турецький лідер розмовляв з диктатором Путіним.

Зеленський сказав, що вони обговорили мирні переговори та можливу зустріч лідерів у Стамбулі. Він також сказав, що незабаром між двома країнами можуть бути підписані нові оборонні угоди.