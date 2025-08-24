ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
169
Час на прочитання
1 хв

"Ми були в інформаційному вакуумі": журналіст Хилюк про російський полон

Журналіст Дмитро Хилюк каже, що найбільше морально в полоні його гнітив інформаційний вакуум.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Дмитро Хилюк

Дмитро Хилюк / © ТСН

Журналіст Дмитро Хилюк, який 3,5 року перебував у російській неволі, і був звільнений в межах останнього обміну, розповів, що його найбільше гнітило у полоні.

Про це він сказав у розмові з журналістами.

«Не тільки інформаційний вакуум, а вакуум взагалі всього. Морально це найбільше гнітить — жодної інформації, не то що там про Україну, просто взагалі. Якщо пощастить, ми випитували, коли в цьому році Великдень. Якщо якийсь більш-менш, ну я не скажу людяний, а просто „притомний“ охоронець, як їх називали „вертухай“, то подивиться і скаже. Це був виняток — людяних я там бачив лише одну людину із персоналу за 3,5 роки. Решта — нема про що говорити», — сказав Хилюк.

На питання, що найперше зробить після повернення додому, Дмитро сказав, що розцілує своїх батьків. А потім в планах — повернутися до своєї роботи.

Раніше ТСН.ua зібрав все, що відомо про журналіста Хилюка і його звільнення.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie