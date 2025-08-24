"Ми були в інформаційному вакуумі": журналіст Хилюк про російський полон

Дмитро Хилюк / © ТСН

Журналіст Дмитро Хилюк, який 3,5 року перебував у російській неволі, і був звільнений в межах останнього обміну, розповів, що його найбільше гнітило у полоні.

Про це він сказав у розмові з журналістами.

«Не тільки інформаційний вакуум, а вакуум взагалі всього. Морально це найбільше гнітить — жодної інформації, не то що там про Україну, просто взагалі. Якщо пощастить, ми випитували, коли в цьому році Великдень. Якщо якийсь більш-менш, ну я не скажу людяний, а просто „притомний“ охоронець, як їх називали „вертухай“, то подивиться і скаже. Це був виняток — людяних я там бачив лише одну людину із персоналу за 3,5 роки. Решта — нема про що говорити», — сказав Хилюк.

На питання, що найперше зробить після повернення додому, Дмитро сказав, що розцілує своїх батьків. А потім в планах — повернутися до своєї роботи.

