"Ми дійшли до межі": міністр фінансів не виключив затримок соцвиплат, девальвації гривні та інфляції

Міністр фінансів Сергій Марченко / © УНІАН

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В Україні можливі затримки соцвиплат, девальвація гривні та інфляція.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко на засіданні фінансового комітету Верховної Ради. Він додав, що через обмежену ліквідність усі видатки, які не стосуються оборони та соціальної сфери, вже перенесли на грудень.

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Насамперед уряд фінансуватиме сектор безпеки й оборони, а решту видатків — у міру надходження коштів. Програми підтримки, капітального будівництва та інші проєкти фактично призупинять до появи достатньої ліквідності. Обмеження стосуватимуться державного та місцевих бюджетів.

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За словами Марченка, соціальні видатки поки не скорочують, однак він не виключив затримок через недостатні надходження на єдиний казначейський рахунок.

Міністр висловив сподівання, що до затримок зарплат не дійде, оскільки це означатиме фінансову катастрофу.

Якщо необхідні законопроєкти знову не підтримають, Мінфін не виключає монетарного фінансування бюджету. Марченко попередив, що це може спричинити девальвацію гривні, інфляцію та унеможливити співпрацю з міжнародними кредиторами.

Нагадаємо, під час виступу у Верховній Раді 1 вересня Сергій Корецький заявив, що уряд переходить у режим жорсткої економії. Зокрема, через зростання витрат на оборону. Очільник Кабміну запевнив, що скорочення інших видатків не повинно вплинути на виплати пенсій і зарплат.

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